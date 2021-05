Comment investir dans le vin sans avoir de cave?

Coup de projecteur sur trois façons d'investir dans le vin sans avoir de cave crédit photo : Shutterstock

De nombreux amateurs de vin rêvent de placer une partie de leur épargne dans ce secteur pour allier passion et investissement. Toutefois, faire vieillir le vin dans sa cave personnelle (lorsqu'on a la chance d'en avoir une), pour espérer faire une belle plus-value à la revente, peut s'avérer compliqué. Coup de projecteur sur trois façons d'investir dans le vin sans avoir de cave.

Placer son argent dans une cave patrimoniale

La cave patrimoniale fonctionne comme un portefeuille d'actions, à la différence près que vous investissez dans des bouteilles. La durée de placement conseillée est d'au moins trois ans. Différentes options sont disponibles en fonction de votre potentiel d'épargne. Vous pouvez verser un montant prédéfini tous les mois et gérer le stock de votre cave en ligne. Vous pouvez également opter pour une cave d'investissement clé en main en versant un capital à l'ouverture, et vous appuyer sur l'expertise de prestataires pour déterminer le moment idéal pour la revente. Cavissima, Patrimoine Grands Crus, U'Wine ou Patriwine sont positionnés sur ce type de placement.

Investir dans le vin via un Groupement Foncier Viticole

Le Groupement Foncier Viticole (GFV) permet à des particuliers de se regrouper au sein d'une société civile pour acquérir un domaine. Les vignes sont confiées à un exploitant qui s'engage via un bail. En contrepartie de l'achat de parts, les associés sont rémunérés en numéraire ou en bouteilles de vin. Il s'agit d'un placement à très long terme. Le ticket d'entrée se situe aux alentours de 1.500 euros, mais tout dépend du lieu choisi et du GFV.

Financement participatif: le crowdfunding au service d'une exploitation viticole

Participer à une opération de crowdfunding est accessible à tous. Il faut compter de quelques dizaines à quelques milliers d'euros. La pratique est peu rémunératrice (les rétributions se font généralement en nature), mais elle permet d'être associée à la vie d'un domaine, de nouer des liens avec le viticulteur et de rejoindre une communauté de passionnés. Il est également possible de prêter de l'argent à un vigneron et de toucher les intérêts en bouteilles. Un investissement financier, mais surtout de cœur. Rendez-vous sur la plateforme spécialisée WineFunding pour découvrir les projets à financer.

