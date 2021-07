Comment créer un potager sur son balcon

Découvrez les variétés de fruits et de légumes adaptées à une culture en pot ou en jardinière crédit photo : Shutterstock

Vous souhaitez créer un potager mais vous n'avez pas de jardin ? Pas de panique, il est tout à fait possible de cultiver des fruits et des légumes sur son balcon, à condition de choisir les bonnes variétés et de connaître quelques astuces. Découvrez nos conseils pour réussir vos plantations et récolter vos propres fruits et légumes.

Top 5 des légumes à faire pousser sur son balcon

Les tomates: les tomates cerises se prêtent particulièrement bien à la culture en pot. Assurez-vous qu'elles aient un maximum d'ensoleillement et que la terre reste toujours fraîche. Les laitues: leur production est très rapide et facile. Si 20 cm de terreau suffisent, veillez à espacer les plans de 10 à 12 cm. À l'inverse des tomates, évitez une exposition plein sud, et protégez-les durant les heures les plus chaudes de la journée. Les radis: comme les laitues, ils se contentent de peu de profondeur et poussent rapidement. Renouvelez les semis tous les 15 jours pour vous assurer une production continue. Les poivrons: ils apporteront couleur à votre balcon et saveur à vos plats! Les poivrons ont besoin de beaucoup de soleil et de chaleur, ainsi que d'engrais. Les haricots verts: ils sont très simples d'entretien et faciles à cultiver. Placez un treillis, le long d'un mur par exemple, pour accompagner leur développement.

Les fruits à planter sur son balcon

Pour les fruits, choisissez des variétés remontantes qui vous permettront d'obtenir plusieurs récoltes entre mai/juin et le début de l'automne. Les fraises, en particulier la mara des bois et la gariguette, s'acclimateront particulièrement bien dans un petit espace extérieur, tout comme les framboises, résistantes à tout type de climat. Pensez à les arroser au moins une fois par semaine, voire plus en cas de fortes chaleurs.

Vous rêvez d'arbres fruitiers? Il existe des versions naines ne dépassant pas 1,5 m de haut mais dont les fruits possèdent le même calibre que leurs aînés. Agrumes comme le citronnier ou le kumquat, mini-pommier ou poirier, pêcher ou abricotier, à vous de choisir! Pourquoi ne pas les planter dans un beau pot en terre cuite? Pensez toutefois à les mettre à l'abri du mauvais temps.

Si vous souhaitez miser sur l'originalité, sachez que le kiwi se prête parfaitement à la culture en pot. Choisissez néanmoins une variété autofertile, c'est-à-dire dont les fleurs assurent elles-mêmes leur fécondation à partir de leur propre pollen. Les kiwis ont besoin de beaucoup de soleil et d'un sol frais. Ils doivent également être protégés du grand froid. Patience toutefois, il vous faudra attendre trois ans avant la première fructification.

À lire aussi:

Les plantes adaptogènes soignent les effets de la crise

Les 6 des plus beaux marchés de France

Le parc Montsouris et ses environs, un lieu idéal pour se mettre au vert

Les secrets de la cérémonie du thé au Japon