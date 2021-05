montage video

Que ce soit pour le travail ou pour ses propres loisirs, les éditeurs vidéo font désormais partie de notre quotidien. S'il existe une foule de programmes aujourd'hui disponibles à l'achat ou au téléchargement, le choix d'un bon logiciel de montage vidéo ne doit pourtant pas se faire à la légère. Pour trouver celui qui correspond le plus à nos attentes, il est important de prendre en compte les critères que l'on considère les plus importants. Trouvez ici quelques conseils sur comment bien choisir son éditeur vidéo.



Le budget



L'un des premiers critères à prendre en compte est le budget que l'on souhaite allouer à son éditeur vidéo. Heureusement, il existe une foule de logiciels de montage adaptés à toutes les envies et surtout à toutes les bourses. Que vous souhaitiez commencer par un éditeur gratuit, car vous débutez seulement, ou que vous souhaitiez vous procurer un véritable logiciel professionnel, car vous êtes déjà un monteur aguerri, de nombreuses solutions sont à votre disposition dans le monde vaste de l'audiovisuel.

Vous pouvez également vous pencher sur le mode de paiement, à savoir annuel, mensuel ou total (lors de l'achat). Dans certains cas, les logiciels vous proposent en effet une sorte d'abonnement au mois ou à l'année. Sachez que, si vous êtes étudiant ou même professeur, il existe également certains sites qui proposent des tarifs réduits destinés à votre catégorie. Dans tous les cas, sachez que pour un éditeur vidéo d'entrée de gamme, il vous faudra dépenser au moins une cinquantaine d'euros. Pour les logiciels les plus pointus, le tarif peut monter jusqu'à 30 000 €.



Une interface intuitive



Essentielle pour les débutants, l'interface claire et intuitive est aussi très utile pour les professionnels. En effet, il est toujours appréciable de disposer d'un logiciel bien organisé qui vous permettra d'avoir un accès plus facile aux principales fonctionnalités. Au diable les boutons ou onglets inutiles qui ne font que prendre de la place et polluer votre interface ! Privilégiez un éditeur clair disposant d'une multitude d'options d'édition accessibles et surtout compréhensibles comme le logiciel Movavi Video Editor qui propose une version d'essai complètement gratuite.

Sachez que vous pouvez aussi vous procurer un logiciel sur votre téléphone portable pour pouvoir éditer vos vidéos depuis n'importe où !



Les fonctionnalités



Enfin, pour être sûr de faire le bon choix, vous devrez aussi vous pencher attentivement sur les fonctionnalités que proposent les différents éditeurs vidéo. Effets spéciaux, transitions, insertion de texte, découpage, recadrage, ajout d'effets sonores ou encore modification de l'image et du son... il existe un nombre incalculable d'options plus ou moins poussées en fonction du logiciel que vous choisissez.

Là encore, vos attentes ne seront évidemment pas les mêmes selon votre niveau en matière de montage vidéo. Pour les plus professionnels d'entre vous, il peut être pratique de disposer d'outils permettant l'ajout d'effets spéciaux poussés ou le réglage avancé des transitions. De même, la possibilité de rajouter une image dans l'image est une fonctionnalité très pratique lorsque l'on souhaite réaliser des vidéos tutoriels à des fins professionnelles ou bien des vidéos gaming à destination d'une chaîne YouTube de divertissement par exemple.



En revanche, si vous êtes débutant, les outils principaux les plus basiques pourront totalement faire l'affaire et vous permettront de vous familiariser doucement avec l'univers du montage vidéo. Sans compter que vous pourrez toujours migrer vers un éditeur un peu plus poussé lorsque vous aurez acquis toutes les bases nécessaires.