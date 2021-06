Comment aménager un petit balcon

Suivez nos conseils pour transformer votre balcon en un espace extérieur cosy qui vous ressemble et où vous aurez plaisir à vous détendre crédit photo : Shutterstock

Le retour des beaux jours vous donne envie de profiter de votre balcon, mais vous ne voyez pas comment l'aménager car il est petit ? Pas de panique, de nombreuses astuces permettent d'optimiser une surface réduite. Agencement, mobilier, végétaux... Suivez nos conseils pour transformer ces quelques mètres carrés en un espace extérieur cosy que vous ne quitterez pas de l'été.

Misez sur un mobilier astucieux

Qui dit petit balcon dit flexibilité: optez pour du mobilier fonctionnel, modulable et nomade qui vous permettra d'optimiser l'espace en fonction de vos besoins. Choisissez une table et des chaises pliantes qui viendront se ranger contre un mur après le repas. Vous souhaitez accueillir des convives sans vous encombrer? Misez sur les rallonges! Et pour profiter du soleil, détendez-vous dans une chilienne habillée d'un beau tissu que vous pourrez replier le soir venu.

Investissez dans du mobilier outdoor 2 en 1, table ou banquette-coffre. Cela permet d'avoir un espace de rangement en plus. Enfin, un meuble à roulettes comme une desserte pourra être déplacé facilement pour moduler l'aménagement.

Adaptez la décoration à l'espace

Observez votre balcon et essayez de tirer profit de ses atouts: Il est étroit? Utilisez toute la largeur avec une banquette que vous placerez au fond. Personnalisez au maximum votre espace extérieur pour créer un petit coin de paradis qui vous ressemble. Votre décoration doit être la plus épurée possible: évitez l'accumulation et préférez les teintes claires pour agrandir l'espace. Misez sur une pièce forte, un fauteuil avec un bel imprimé par exemple. Mieux, un fauteuil suspendu qui libérera l'espace au sol. Vous pouvez également investir le sol: caillebotis, dalles en bois... Côté luminaires, oubliez les lampes sur pied. Pourquoi ne pas opter pour une guirlande solaire qui, en plus d'être écologique, vous évitera d'avoir à vous soucier des branchements et des câbles électriques encombrants?

Créez un mini-jardin urbain

Le grand avantage d'avoir un balcon, c'est de pouvoir mettre une touche de nature en ville! Pensez verticalité et investissez la hauteur. Profitez des cloisons et séparations pour imaginer un mur végétal. Installez des claustras ou un treillage auquel vous pourrez suspendre des pots, et fixez des balconnières sur la balustrade pour créer un petit écrin fleuri.

Envie de faire pousser des aromates? Il existe des carrés potager sur pied en version XXS. Vous pourrez même y adjoindre un lombricomposteur adapté aux petits espaces pour recycler vos déchets organiques sans aucune nuisance et booster vos plantations.

