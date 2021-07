Clermont-Ferrand, cité volcanique

Profitez des beaux jours pour découvrir Clermont-Ferrand crédit photo : Shutterstock

Clermont-Ferrand n'est probablement pas la première ville qui vous viendrait en tête pour une escapade... et pourtant ! Injustement méconnue, la belle Auvergnate est un diamant brut qui cache de nombreux trésors, entre patrimoine architectural et passé industriel. Clermont-Ferrand, c'est aussi la porte d'entrée vers la chaîne des Puys, site naturel d'une beauté à couper le souffle.

Les incontournables de la ville

Capitale historique de l'Auvergne, chef-lieu du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand est née de l'union de deux cités rivales, Clermont et Montferrand, au XVIIIe siècle. Une partie de la ville est bâtie en pierre de Volvic, une roche volcanique de couleur noire. L'exemple le plus représentatif de ce patrimoine architectural surprenant est la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, chef-d'œuvre de l'art gothique dont les flèches culminent à 96 mètres. Vous préférez l'art roman? Visitez la basilique Notre-Dame-du-Port, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Épicentre de la ville, la place de Jaude est bordée par l'Opéra-Théâtre et de nombreux commerces. Vous pourrez y admirer la statue équestre de Vercingétorix par Auguste Bartholdi, et découvrir de magnifiques jeux de lumière à la nuit tombée. Pour achever votre découverte de la ville, flânez dans le quartier médiéval, secteur sauvegardé de l'ancien Montferrand, et levez le nez pour admirer les hôtels particuliers.

Michelin, un destin indissociable de celui de Clermont-Ferrand

En 1886, André et Édouard Michelin reprennent une manufacture spécialisée dans les tuyaux et courroies de freins pour charrettes au bord de la faillite. C'est le début d'une aventure industrielle indissociable de l'histoire de la cité auvergnate. Leur première usine, construite à proximité de la place des Carmes, abrite toujours le siège social de l'entreprise. Le pionnier des pneumatiques emploie jusqu'à 30.000 salariés dans les années 1970. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui. Depuis 2009, l'Aventure Michelin retrace l'épopée de ce géant de l'industrie à travers un parcours ludique et interactif de 2.000 mètres carrés. Le musée accueille 100.000 visiteurs chaque année.

Le puy de Dôme, un panorama à couper le souffle

À 15 minutes à l'ouest de Clermont-Ferrand (accès possible en navette depuis le centre-ville), le puy de Dôme est le point culminant de la chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018. Au terme d'une ascension qui s'effectue soit à pied par le chemin des Muletiers (comptez environ 2 heures), soit en empruntant le Panoramique des Dômes (train à crémaillère qui relie le sommet en 15 minutes), vous découvrirez un panorama à 360° sur le Parc naturel des volcans d'Auvergne, les monts Dore et les monts du Cantal. Les plus téméraires pourront même s'offrir un baptême de parapente pour admirer depuis le ciel ce site naturel d'une beauté époustouflante.

