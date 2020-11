Cinéma: les blockbusters retardés par la Covid-19

La sortie du nouveau Batman est repoussée en 2022. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

La crise du coronavirus et les confinements à répétition dans de nombreux pays incitent les grands studios à retarder la sortie des films grand public. Certains d'entre eux, comme Disney, n'hésitent plus à sortir directement leurs films sur leur plateforme de SVOD. Une situation qui met à mal les salles de cinéma partout dans le monde, obligées pour certaines de fermer leurs portes définitivement.

Blockbusters: des reports à répétition

Les blockbusters poursuivent leur fuite en avant. Après la diffusion de Mulan directement sur Disney+, c'est au tour du film Soul, produit par les studios Pixar, de sortir directement sur la plateforme de Mickey sans passer par la case cinéma. Le film sera disponible en SVOD à partir du 25 décembre, sans surcoût par rapport à l'abonnement de base, partout dans le monde. C'est un nouveau coup dur pour les salles obscures américaines et françaises qui, dans l'espoir d'un déconfinement quelques jours avant Noël, comptaient probablement sur le film d'animation pour remplir les cinémas.

La sortie de Dune, l'adaptation du roman de science-fiction par Denis Villeneuve est également reportée au mois d'octobre 2021 et le nouveau James Bond, Mourir peut attendre se fera... attendre et ne devrait sortir qu'en avril 2021.

Ces retards viennent rallonger la longue liste des sorties de films repoussés à cause de la Covid-19. West Side Story, Top Gun, Fast 9, SOS fantômes: l'héritage... Ces blockbusters pourraient sortir courant 2021, quand d'autres grosses machines du divertissement en salle comme le nouveau Batman, Avatar, Thor et Jurassic World, sont repoussés à 2022.

L'exemple de Tenet de Christopher Nolan

Les studios américains refusent de prendre le risque d'un échec commercial dû à la défection des salles obscures par le public. Partout dans le monde, la fréquentation des salles s'effondre. En France, elle est divisée par deux sur l'année 2020 et l'instauration du nouveau confinement pour au moins le mois de novembre n'arrange pas la situation des exploitants.

De plus, les grands studios ont en tête l'exemple de Tenet, le film de Christopher Nolan, sorti cet été 2020 en plein déconfinement. Le blockbuster censé inciter les spectateurs à revenir en salle n'a pas su conquérir le très grand public. Dans une interview accordée au Los Angeles Times en octobre 2020, le réalisateur dit craindre «que les studios ne tirent des mauvaises conclusions de la sortie de Tenet. Que plutôt que de regarder là où le film a bien marché et comment cela peut leur fournir des revenus dont ils ont bien besoin, ils se focalisent sur le fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes d'avant la Covid-19. Et qu'ils tiennent les salles de cinéma responsables de toutes les pertes liées à la pandémie, plutôt que prendre les choses en main et de s'adapter".

A ce jour, le film a rapporté près de 350 millions de dollars pour un budget de 250 millions de dollars. Mais l'essentiel du succès provient des billets vendus à l'international (293 millions de dollars) et à l'heure ou l'ensemble des pays européens referment petit à petit les salles obscures, les studios préfèrent jouer la montre.

Des salles de cinéma en faillite

En attendant, pour les salles de cinéma, la crise prend des proportions inédites. Les plus grandes chaînes de cinéma américaines tirent la sonnette d'alarme. 69 % des salles obscures outre-Atlantique pourraient définitivement fermer leurs portes et déposer le bilan. Les petites et moyennes salles réclament une aide financière du gouvernement fédéral pour pouvoir survivre le temps de la crise de la Covid-19. En France, c'est l'UGC George V qui, dès le mois de juin 2020 a annoncé qu'il fermerait ses portes à tout jamais. Le cinéma, vieux de 82 ans, devrait être remplacé par un hôtel.