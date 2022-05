Chopard et le Festival de Cannes, un duo glamour depuis 25 ans

Entre Chopard et le Festival de Cannes, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 1997. crédit photo : Capture d’écran Instagram @chopard

Entre Chopard et le Festival de Cannes, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 1997. Partenaire officiel de l’événement, le joaillier suisse façonne la mythique Palme d’or ainsi que l’ensemble des trophées remis au cours de la cérémonie de clôture, décerne un prix aux jeunes talents, et pare les stars des plus beaux bijoux lors de la traditionnelle montée des marches.

Chopard, partenaire officiel du Festival de Cannes

Tout commence en 1997, lorsque Caroline Scheufele, co-présidente et directrice artistique de Chopard, rencontre Pierre Viot, directeur du Festival de Cannes . Alors qu’elle examine attentivement la Palme d’or exposée dans son bureau, ce dernier la met au défi d’en imaginer une nouvelle version. Le trophée réinventé est dévoilé l’année suivante, et marque le début d’une histoire d’amour digne du septième art. Outre la Palme d’or du meilleur film et la mini-Palme du meilleur court métrage, la Maison Chopard conçoit également les cristaux de roche gravés d’une palme remis à tous les autres récipiendaires.

118 grammes, 5 artisans, 40 heures, 20.000 euros: la Palme d’or en chiffres Véritable objet de haute joaillerie, la Palme d’or récompense le meilleur long-métrage parmi la vingtaine en compétition officielle. Le trophée fait référence aux palmiers de la Croisette, et aux armoiries de la ville de Cannes. Il est traditionnellement constitué de 118 grammes d’or jaune 18 carats éthiques, certifié Fairmined. Composée de 19 folioles façonnées à la main, la palme repose sur un coussin de cristal de roche en forme de diamant taille émeraude de 1kg. Pas moins de 40 heures de travail sont nécessaires à cinq artisans de la Maison Chopard pour donner vie au Graal du septième art. Si sa valeur numéraire est estimée aux alentours de 20.000 euros , sa valeur symbolique n’a, quant à elle, pas de prix.

Une Palme d’or inédite pour célébrer un double anniversaire

L’édition 2022 marque non seulement le 25e anniversaire du partenariat entre Chopard et le Festival de Cannes, mais également le 75e anniversaire de l’événement le plus glamour du cinéma! Pour célébrer ce jubilé, le joaillier a dévoilé une Palme d’or inédite. Si le design de la palme demeure identique, deux folioles seront serties de diamants. Chopard précise: “Sur l’une des folioles, 75 diamants incrustés symboliseront le jubilé du Festival, tandis que sur l’autre, 25 diamants immortaliseront le quart de siècle du partenariat avec Chopard: une double célébration à l’unisson.”

Autre changement: la palme sera fixée non pas sur un coussin de cristal de roche, mais sur un socle en quartz rose. Un choix là aussi symbolique: “Dans la mythologie grecque, cette gemme rose poudrée, délicatement nervurée, serait née des mains d’Aphrodite, déesse de la beauté et de l’amour. […] Le quartz rose a été choisi pour symboliser l’amour inconditionnel qui unit le Festival au cinéma, et Chopard et le Festival depuis 1997.”

Le Trophée Chopard récompense la jeune garde du cinéma international

Depuis 2001, le Trophée Chopard met à l’honneur les talents de demain en distinguant une jeune actrice et un jeune acteur promis à une brillante carrière sur grand écran. Audrey Tautou, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Diane Kruger, James McAvoy, Niels Schneider, Gael Garcia Bernal et François Civil font partie des lauréats. C’est Julia Roberts , égérie Chopard, qui sera la marraine de cette édition. Le trophée représente un fragment de pellicule en or, façonné par les maîtres joailliers de la maison genevoise.

La collection Red Carpet, librement inspirée des chefs-d’œuvre du septième art

Chopard et le Festival de Cannes, c’est l’alliance du glamour et de l’excellence, du luxe et du talent, de la passion et de l’élégance. Depuis 2013, le joaillier conçoit une collection spéciale en hommage au septième art. Cette année, 75 pièces ont été imaginées pour célébrer les 75 ans du festival. En avant-première, la maison suisse a dévoilé une broche en diamants représentant une rose, directement inspirée de celle que la fleuriste non voyante attache à la boutonnière de Charlie Chaplin lors de leur première rencontre dans Les Lumières de la ville ( City Lights ).

Des trésors de joaillerie pour une montée des marches étincelante

Parce qu’une montée des marches sans bijoux, c’est un peu comme la Croisette sans palmiers, la maison suisse pare les stars de ses trésors les plus précieux. Charlize Theron, Penelope Cruz, Hilary Swank, Lupita Nyong’o, Cate Blanchett, Catherine Deneuve , Isabelle Huppert, Léa Seydoux, Scarlett Johansson ou Jane Fonda ont toutes porté des créations imaginées par Chopard sur le tapis rouge. On se souvient de Julia Roberts, pieds nus et cheveux dénoués, arborant un magnifique collier serti d’une émeraude de 52 carats et de 42 carats de diamants pour sa première apparition cannoise en 2016. L’année suivante, Rihanna était présente sur la Croisette pour présenter une collection capsule dessinée en partenariat avec Chopard allant de 1.200 euros pour une bague à 9.120 euros pour un collier ou 6.230 euros pour un sautoir.

