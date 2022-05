Cézanne, Hugo, Delacroix: visitez les maisons de vos artistes préférés

Immersion dans l’univers de 3 grands artistes. crédit photo : Pas de crédit

Certains grands artistes ont eu la chance de pouvoir se créer un coin bien à eux, dans lequel ils ont pu travailler tout à leur aise. Visiter leur maison, c’est pénétrer leurs œuvres et côtoyer leur génie. Partez à la rencontre de Cézanne, Victor Hugo et Eugène Delacroix en entrant dans les murs qui les ont vus vivre.

À Aix-en-Provence, dans les pas de Paul Cézanne

À Aix-en-Provence et aux alentours, tout vous parle de Paul Cézanne. Cette lumière du Sud a guidé les pas de ce génie dont Picasso disait: “Il est le père de nous tous.” Pour tous les amoureux de l’œuvre de Cézanne, il y a deux lieux majeurs à visiter. Le premier est la maison familiale dite “la bastide du Jas de Bouffan”. Classée aux monuments historiques, cette bâtisse fut le théâtre des premières œuvres du peintre et restera pendant 40 ans l’endroit où Paul Cézanne va trouver là ses principaux motifs d’inspiration.

Au rez-de-chaussée, le jeune artiste a créé une douzaine de compositions directement sur les murs. Il installait également son chevalet dans le parc, devant la bastide, près des bosquets et l’allée de marronniers, ou devant le bassin et ses statues…

Au total, trente-six huiles et dix-sept aquarelles ont été réalisées ici entre 1859 et 1899. La deuxième partie de sa vie, il la passa sur la colline des Lauves, dans son atelier d’homme mûr. De 1902 à sa mort en 1906, Cézanne travailla tous les matins dans ce havre de lumière et de silence. C’est ici, parmi les objets qui lui étaient chers, son mobilier et son matériel de travail, que vous ressentirez avec le plus d’intensité la présence du peintre. La légende dit même que c’est après avoir visité cet atelier que Michel Berger se mit au piano pour écrire et composer le fameux tube Cézanne peint .

Adresse: 2, rue de Valcros, 13090 Aix-en-Provence

Visite guidée uniquement, réservation auprès de l’office de tourisme

Prix des billets: gratuit jusqu’à 12 ans; adulte: 12 euros; enfant et étudiant (de 13 à 25 ans): 2,50 euros

La maison de Victor Hugo à Guernesey

Entre 1855 et 1870, Victor Hugo a passé 15 ans en exil à Guernesey. Bon gré mal gré, il a fini par tomber sous le charme de l’endroit et y a écrit notamment Les Misérables . Depuis 2019, le public peut visiter sa maison dénommée “Hauteville House” et découvrir son cadre de vie. Son cabinet de travail, qu’il avait surnommé “la chambre de cristal”, se dresse comme la cabine d’un phare au troisième et dernier étage de cette étonnante maison, et offre une vue panoramique sur la mer et sur les côtes françaises.

Les autres pièces sont décorées de façon éclectique et fantaisiste. Victor Hugo était un amoureux du Moyen Âge, de l’Orient et du Rococo. Il en résulte un étrange mélange propre à l’auteur de Notre-Dame de Paris . Quant au jardin, il vous plonge au cœur d’une végétation sauvage chère au poète. Dès l’achat de la maison, l’écrivain a fait réaliser des aménagements dans le jardin. Il y installe un bassin avec la “Fontaine aux serpents” provenant de la place Royale et un banc maçonné pour regarder le rivage de France. L’écrivain avait planté le 14 juillet 1870 le “chêne des États-Unis d’Europe”, arbre aujourd’hui séculaire et fragile mais toujours debout. Visiter la maison de Victor Hugo à Guernesey, c’est tout oublier du présent pour se perdre dans l’imaginaire d’un des plus grands écrivains.

Adresse: 8 Hauteville, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands

Prix des billets sur réservation uniquement: plein tarif 12 livres sterling, tarif réduit 10 livres sterling

L’atelier de Delacroix, un coin de paradis au cœur de Paris

En 1849, Eugène Delacroix avait été chargé de décorer une chapelle de l’église Saint-Sulpice à Paris. Son œuvre s’éternisant, en 1857, il souhaita s’installer au plus près de son chantier artistique. Aussi fut-il heureux de trouver, par l’intermédiaire de son ami le marchand de couleurs et restaurateur de tableaux Étienne Haro, un logement calme et aéré tout près de Saint-Sulpice.

Voilà ce qu’il écrivit dans son journal: “Mon logement est décidément charmant. La vue de mon petit jardin et l’aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir.” Delacroix vécut dans cet appartement jusqu’à sa mort, le 13 août 1863. L’Atelier Delacroix, nom sous lequel s’ouvrit le musée en 1932, fut porté et soutenu par des peintres, des collectionneurs et des conservateurs émus, près de 70 ans après la disparition de Delacroix, du risque de destruction qui menaçait son ultime lieu de création. Grâce à eux, ce petit coin de paradis artistique se visite encore aujourd’hui et attire chaque année des milliers de curieux. Son atelier et son jardin s’ouvrent à vous comme une parenthèse enchantée dans le tumulte de la capitale.

Adresse: 6, place Furstenberg, 75006 Paris

Prix des billets: tarif unique 7 euros

Giverny, une œuvre signée Claude Monet Prix des billets: adultes 13 euros; enfant de moins de 12 ans et étudiant: 8,50 euros Monet s’installa à Giverny en 1883. Il transforma inlassablement l’extérieur du domaine en un merveilleux jardin floral où il pouvait poser son chevalet. Les visites fréquentes de ses amis et admirateurs firent de Giverny le centre de son existence. Jusqu’à sa mort en 1926, le peintre, le père, le jardinier et l’homme ne quittèrent jamais Giverny. Visiter aujourd’hui Giverny, c’est pénétrer dans une des toiles du grand peintre et mieux connaître la vie de ce grand impressionniste.

