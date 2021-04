Cédric Grolet, un sculpteur de sucre

Cédric Grolet est un chef pâtissier qui se plaît à enchanter vos yeux avant de régaler vos papilles crédit photo : Shutterstock

Cédric Grolet est un jeune pâtissier qui ne cesse de monter. Sacré meilleur pâtissier du monde en 2018, célèbre pour ses desserts en forme de fruits ou de Rubik's Cube, il est chef pâtissier au Meurice et le propriétaire d'une pâtisserie à Paris. Portrait d'un artiste pâtissier.

Cédric Grolet: un enfant gourmand devenu grand

Né le 28 août 1985 à Firminy dans la Loire, Cédric Grolet est un enfant gourmand. Il a une passion pour les bonbons acidulés. Il adore aussi les viennoiseries et les gâteaux et passe de longues heures à en préparer dans les cuisines de l'hôtel familial. C'est donc tout naturellement qu'il obtient son CAP de pâtissier-chocolatier en 2002, puis un Brevet technique des métiers à l'École nationale supérieure de la pâtisserie d'Yssingeaux. Dans le même temps, il entre en apprentissage chez le célèbre chef pâtissier d'Yssingeaux, Pascal Liotier. En 2006, il arrive à Paris et rejoint les équipes de chez Fauchon et en 2011, il intègre le Meurice où il devient très vite chef pâtissier. Aujourd'hui, il règne toujours sur les cuisines de l'hôtel Meurice, mais il a aussi sa propre boutique située avenue de l'Opéra.

Un chef multi-récompensé et très suivi par ses fans

Cédric Grolet aime recevoir des récompenses et celles-ci le lui rendent bien! Après avoir été élu en 2015 «Meilleur chef pâtissier de l'année» par le magazine Le Chef, il collectionne les titres jusqu'à être sacré en 2018 «Meilleur chef pâtissier du monde» par le classement américain «50 best». Grâce à ses créations hautement instagrammables, Cédric Grolet est une star des réseaux sociaux. Plus de 1,5 million d'abonnés suivent les photos ultra-esthétiques de ses pâtisseries, de ses masterclasses à l'étranger ou encore les mises en scène de sa propre personne. Très proche de sa communauté, il n'hésite pas à réagir aux commentaires. En 2018, il a été l'un des premiers à lancer le «10 years challenge» sur son compte Instagram. En mettant au défi tous les pâtissiers du monde à partager une photo d'eux à leurs débuts, Cédric Grolet a lancé un véritable mouvement. Cette stratégie porte ses fruits puisque en 2019, lors de l'ouverture de sa pâtisserie, il fallait faire une queue de trois quarts d'heure pour goûter à ses fameux croissants.

Zoom sur les créations de l'artiste pâtissier Dans la boutique de Cédric Grolet, en premier lieu, ce sont vos yeux qui se régaleront! En effet, Vous pourrez observer la fabrication des pâtisseries, un vrai travail d'orfèvre! Au Meurice, pendant le confinement, vous pouvez aussi commander et retirer les précieux gâteaux en Click & Collect. Le chef pâtissier a un style bien particulier: le gâteau en trompe-l'œil! Celui-ci peut prendre la forme d'un Rubik's Cube, de fruits sculptés ou d'une noisette, mais lorsque vous croquerez dedans, vos papilles seront toujours surprises. Cédric Grolet ne propose jamais plus de 5 sortes de pâtisseries mais chacune d'elles est une œuvre d'art. Cerise sur le gâteau, les prix sont vraiment abordables.

