Cartes Pokémon, Furby, Tamagotchi… Ces jouets de notre enfance valent une fortune

Certains jouets cultes des années 1990 se revendent aujourd’hui à prix d’or crédit photo : Capture d’écran Instagram @pokemon

Qui n’a jamais retrouvé un jouet de son enfance au fond d’un carton ? Saviez-vous que certains de ces jeux cultes des années 1990 valent aujourd’hui une fortune ? Un trésor dort peut-être dans le garage ou le grenier de vos parents. Figurines, poupées, consoles vidéo ou jeux de cartes… réfléchissez-y à deux fois avant de les jeter !

Les Furby

Vous souvenez-vous des Furby, ces boules de poils interactives à mi-chemin entre le hibou et le mogwai des Gremlins? Certains se revendent à prix d’or: en 2019, un Furby de 1998 couleur vert menthe a été adjugé pour 5.000 dollars! Un Furby original dans sa boîte encore scellée peut rapporter plus de 700 euros, contre une trentaine d’euros à l’époque. Si vous possédez une édition limitée vous pourrez sans aucun doute faire grimper les enchères. Parmi les plus prisées, le Furby Angel, reine d’Angleterre, Beach Boys ou Joker.

Les cartes Pokémon

25 ans après la sortie du premier jeu au Japon, les cartes Pokémon atteignent des sommes folles. En janvier 2021, les 103 cartes issues de la première édition de 1999 ont été adjugées à plus de 680.000 dollars (565.000 euros) sur un site d’enchères. Une carte dracaufeu a atteint 305.000 euros, et une carte Tortank, 296.000 euros. Certains indices peuvent vous aider à déterminer si vous êtes en possession de cartes rares, et donc recherchées. Observez le symbole dessiné dans le coin à droite: une étoile, trois étoiles ou pas d’étoile du tout? Bingo. Repérez l’année d’édition: plus la carte est ancienne, plus elle a de valeur. Idem si elle a un effet holographique. Enfin, regardez le numéro de série en bas à droite: si le premier numéro est supérieur au second, il s’agit d’une carte secrète, très rare.

Les petites voitures Hot wheels

La Volkswagen Beach Bomb rose à hayon arrière de 1969 est l’une des Hot wheels les plus rares. Produite à un seul exemplaire, elle s’est vendue pour 62.500 dollars (54.000 euros), contre moins de 1 dollar à l’origine. Elle vaudrait plus du double aujourd’hui. La Chevrolet Camaro blanche de 1968, l’un des 16 prototypes originaux de la marque, est estimée à 90.910 euros, soit quatre fois plus que la version taille réelle. La Cheetah Base Python de 1968 se vendrait plus de 8.500 euros, et la Blue Rodger Dodger de 1974 est évaluée 7.000 euros. Si votre collection dort dans un carton, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

La Game boy

Quiconque a grandi dans les années 1990 a eu ou a joué à la Game boy! Commercialisée par Nintendo à partir de 1989, la console vidéo portable a conquis le monde entier. Les nostalgiques sont prêts à débourser 2.000 euros pour le premier modèle Game boy avec Tetris dans sa boîte. Sa petite sœur, la Game boy Color, se revend elle aussi à prix d’or. Sortie en 1998, elle disposait d’un écran couleur à peine plus grand que celui de l’originale, mais elle était deux fois plus rapide et dotée d’une mémoire deux fois plus grande. Disponible en 6 coloris, elle se négocie aujourd’hui à plus de 1.200 euros sur eBay.

Les Polly Pocket

La cote des Polly Pocket vintage ne cesse de grimper. Souvenez-vous, ces petits boîtiers aux couleurs pop en forme d’étoile, de coquillage, de fleur ou encore de cœur abritant de minuscules poupées. Faciles à transporter, ils ont envahi les poches des petites filles du monde entier! Vendus une vingtaine d’euros dans les années 1990, certains modèles (en très bon état, voir encore sous emballage) atteignent 400, 500 euros sur Internet. Les médaillons, bracelets, sacs et autres accessoires sont particulièrement recherchés par les collectionneurs.

Les Tamagotchi

En 1996, la marque nippone Bandai commercialise un drôle de petit œuf qui se vendra à 40 millions d’exemplaires. Les enfants se prennent au jeu qui consiste à s’occuper d’un animal virtuel réclamant beaucoup d’attention et essayer de le faire vivre le plus longtemps possible. Un Tamagotchi peut se revendre plus de 300 euros (quand il en valait 20 à l’époque) et même dépasser les 2.000 euros pour un modèle neuf dans sa boîte.

