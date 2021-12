Bvlgari, Grand Seiko, Audemars Piguet: les 3 montres prestigieuses du Prix de Genève

Le Grand prix d’Horlogerie de Genève vient de se terminer consacrant les modèles qui feront sensation dès demain crédit photo : Capture d’écran Intagram @ bulgari

Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève ferme ses portes. Près de 19 montres en sont ressorties avec des distinctions toutes plus prestigieuses les unes que les autres. De l’Aiguille d’Or à la montre la plus iconique, en passant par le prix de la meilleure montre pour homme, quels sont les modèles qui se sont illustrés cette année ?

Bvlgari: l’Aiguille d’Or

Ce sont les Oscars de l’horlogerie. Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève vient de s’achever récompensant les garde-temps les plus remarquables de 2021. Cette année, le grand prix de l’Aiguille d’Or a été attribué à Bvlgari pour son Octo Finissimo Calendrier Perpétuel. Elle succède à la Piaget Altiplano Ultimate Concept (2020). Dotée d’une fonction quantième perpétuelle animée par un mouvement automatique, cette Octo Finissimo impressionne par l’extrême finesse de son boîtier (5,80 mm). «Ce prix prestigieux récompense le travail effectué en profondeur par Bvlgari pour redéfinir les fondamentaux de la haute horlogerie dans l’art de la miniaturisation», se félicite Jean-Christophe Babin, le CEO du groupe. Une montre dont le prix oscille, selon les éditions, entre 18.000 et 26.000 euros.

Grand Seiko: prix de la meilleure montre pour homme

Autre surprise de ce Grand Prix de l’Horlogerie, le prix de la meilleure montre pour homme. Cette année, le Grand Seiko SLGH005 «White Birch» l’emporte. Un garde-temps d’exception avec son cadre qui s’inspire de l‘écorce des bouleaux blancs japonais et sa texture unique et complexe qui rappelle les cadrans des «snowflake» de Grand Seiko. Les aiguilles des heures et des minutes sont en acier et reprennent la forme de celles utilisées pour l’édition 60ème anniversaire (référence SLGH002) sortie en 2020. La fine trotteuse en acier bleue à chaud vient sublimer l’objet. Quant au boîtier, il est en acier inoxydable de 40 mm, mis en valeur par un polissage Zaratsu permettant d’obtenir des facettes ultra-réfléchissantes. Le fond de boîte est, lui, vissé ce qui permet l’étanchéité jusqu’à 100 mètres de la montre.

La plus iconique

Enfin, la catégorie iconique de cette année a récompensé la Royal Oak «Jumbo» Extra-Plat Platinum d’Audemars Piguet, avec son cadran «vert fumé». D’une taille de 39 mm, elle se distingue par sa boîte en platine 950 et son fond saphir avec traitement anti-reflets. Une prouesse technique, d’une épaisseur de seulement 8,1 mm. Une série limitée à 100 exemplaires et réservée aux AP Houses de la marque. L’entreprise s’impose, année après année, comme une référence incontournable du petit monde de l’horlogerie. Elle anticipe ainsi une hausse de 20% de son chiffre d’affaires pour 2021 et devrait produire, en 2022, 50.000 pièces supplémentaires de ces montres haut de gamme grâce à l’ouverture prochaine d’une nouvelle manufacture.

Découvrez la nouvelle montre de la Marine Nationale. C’est la montre de nos artilleurs, pilotes d’avion et autres plongeurs sous-marins. La nouvelle Tudor Pelagos FXD est la montre officielle de la Marine Nationale. Un garde-temps à vocation opérationnelle qui, en plus d’être beau, se doit d’être fonctionnel. La montre répond à un cahier des charges précis. Un boîtier de 42 mm de diamètre. Une étanchéité à 200 mètres. Une finition satinée du métal pour limiter les reflets lumineux. Mais la principale spécificité de cette montre ultra technique réside dans sa lunette tournante bidirectionnelle de 120 crans. Une innovation adaptée à la navigation par caps successifs, permettant d’atteindre des objectifs précis, depuis la mer et sans faire surface. Une montre d’exception vendue 4.000 euros.

A lire aussi:

Super Mario X Tag Heuer: la montre geek de la rentrée

DJ Snake x Hublot: la montre qui électrise la rentrée