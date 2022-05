Bugatti Chiron Super Sport: 490km/h et 3,9 millions d’euros!

Bugatti vient de sortir un nouveau bolide dont la vitesse atteint les 490 km/h. crédit photo : Capture d’écran Instagram @bugatti

Avec la Bugatti Chiron Super Sport, le constructeur alsacien s’illustre comme l’un des fabricants de voiture les plus rapides au monde. La concurrence rêve, elle aussi, de produire en série quelques bolides dont la vitesse frôlerait, voire dépasserait les 500 km/h. Mais avec le développement de la voiture électrique, cette course à la vitesse pourrait bientôt prendre fin.

Bugatti, toujours plus vite

C’est sans aucun doute l’une des voitures les plus rapides du monde. La Bugatti Chiron Super Sport et ses 1.600 chevaux affiche une vitesse au compteur de 490 km/h, lors d’essais officiels. Une série de 30 modèles capables d’atteindre les 100 km/h en seulement 2,3 secondes et de franchir le cap des 300 km/h en seulement 12,1 secondes vient d’être produite.

Ce bijou de vitesse est proposé à la vente pour 3,9 millions d’euros . Le nouveau bolide reprend le design de la Chiron Super Sport 300+ avec une longue queue tout en détournant légèrement les codes. Ainsi, on note l’apparition de jantes aux dessins nouveaux, compatibles avec la très haute vitesse. L’habitacle conserve tout le luxe et le confort des berlines de prestige. Cependant, les modèles proposés à la vente seront bridés à 440 km/h pour des raisons de sécurité et de responsabilité de l’entreprise.

Des voitures à 500 km/h

Tous les constructeurs ne sont pas aussi précautionneux en matière de sécurité. Pour preuve, la future Venom F5 du Texan Hennessey Performance Engineering devrait dépasser les 499 km/h. Une première vidéo publiée en mars dernier a permis de montrer des performances d’exception avec une vitesse de 435 km/h. Le fabricant compte bien tenir ses promesses et se rapprocher des 500 km/h.

Près de douze modèles sont proposés à la vente pour 1,8 million d’euros . 12 autres suivront après quelques tests supplémentaires.

L’autre grand bolide surpuissant est la Jesko du constructeur Koenigsegg. Une megacar dotée de 1650 chevaux et dont la vitesse pourrait atteindre, voire dépasser les 500 km/h, selon des projections réalisées sur ordinateur. Le constructeur suédois peaufine son bolide, bientôt disponible à la vente pour 2,8 millions de dollars .

Des voitures plus «lentes» à l’avenir?

Mais jusqu’où ira cette course à la vitesse? Elle pourrait bien prendre fin avec les modèles en cours de développement et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’impossibilité pour la grande majorité des acheteurs de pousser sur la route de tels véhicules à des vitesses dépassant les 400 km/h sans causer d’accidents. De plus, ces voitures sont parfois, comme c’est le cas chez Bugatti, les derniers modèles thermiques développés par les constructeurs. Les modèles électriques sur lesquels se penche l’ensemble de l’industrie automobile sont à ce jour moins rapides. La voiture électrique la plus rapide au monde à ce jour est la Rimac C Two. Elle peut tout de même aller jusqu’à 400 km/h.

