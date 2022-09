Bernard Arnault, Lionel Messi, Taylor Swift: Ces milliardaires et célébrités épinglés pour leurs trajets en jet privé

Les comptes Twitter et Instagram traquant les déplacements en jet privé des milliardaires et célébrités se multiplient crédit photo : Capture d’écran Instagram @leomessi

Depuis plusieurs mois, les comptes Twitter et Instagram consacrés aux trajets en jet privé des milliardaires, célébrités et grands patrons se multiplient. Le sujet a pris de l’ampleur cet été, avec la publication du palmarès des plus gros pollueurs. De Kylie Jenner à Taylor Swift, en passant par Elon Musk ou les joueurs du PSG, la liste ne cesse de s’allonger.

Quand une photo enflamme la toile

Un cliché publié par Kylie Jenner sur Instagram au mois de juillet qui a mis le feu aux poudres. On y voit la demi-sœur de Kim Kardashian sur un tarmac avec son compagnon, le rappeur Travis Scott, entre deux jets privés. En légende: «On prend le mien ou le tien?» La photo a valu à l’influenceuse aux 368 millions d’abonnés d’être taxée de «criminelle du climat» et accusée de «tuer la planète», l’obligeant à clôturer les commentaires.

Plus récemment, une photo du joueur du PSG Marco Verratti à bord d’un avion privé transportant l’équipe de Paris à Nantes, a créé la polémique. Le lendemain, Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités, rebondissait sur le tweet du joueur et interpelait le club, vantant les mérites du train. Le «jetgate» était lancé.

Quelques jours auparavant, c’était un autre joueur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, qui se faisait tacler. Entre début juin et fin août 2022, son jet privé aurait réalisé une cinquantaine de vols entre Barcelone, Fort Lauderdale (Floride), Mendoza (Argentine), Tenerife, Valence ou Caracas (Venezuela). Au total, l’appareil aurait émis 1.500 tonnes de CO2 sur la période, soit autant qu’un Français en 150 ans. «La Pulga» s’est défendue en affirmant qu’il lui arrivait de prêter son jet à d’autres personnes, comme en atteste son emploi du temps.

Taylor Swift, Jay-Z, Kim Kardashian: le «jet shaming» bat son plein

Fin juillet 2022, l’agence de marketing britannique Yard a publié le classement 2022 des jets de célébrités les plus polluants. La pop star Taylor Swift arrive en tête de ce palmarès peu glorieux. Avec 170 vols enregistrés depuis le début de l’année, son jet a émis 8.300 tonnes de CO2, soit 1.184,8 fois plus qu’un individu en un an.

En troisième position, le rappeur Jay-Z totalise 136 vols d’une durée moyenne de 67 minutes, soit près de 7.000 tonnes de CO2. Steven Spielberg (6e), Kim Kardashian (7e), Mark Wahlberg (8e) et Oprah Winfrey (9e) figurent également dans le top 10. Kylie Jenner arrive en 19 e position. Son compagnon Travis Scott prend la 10e place avec un trajet moyen de 11,7 kilomètres (7,31 miles) et 3.033 tonnes de CO2 au compteur.

En moyenne, les people épinglés par Yard ont généré 3376,64 tonnes de CO2. À titre de comparaison, le bilan carbone d’un individu tourne autour de 7 tonnes par an, soit près de 500 fois moins.

Fly tracking: quand les célébrités sont suivies à la trace

Pour effectuer son classement, l’agence Yard s’est basée sur les données du compte Twitter «Celebrity Jets». Celui-ci retrace les déplacements des avions et jets privés à partir des signaux transmis publiquement, grâce à des plateformes comme ADS-B Exchange, FlightAware ou FlightRadar24. Ce compte a été créé en juin 2020 par un étudiant, Jack Sweeney, qui a commencé par suivre le jet privé d’ Elon Musk . Deux ans plus tard, il rassemble 500.000 followers, et a créé une trentaine de comptes consacrés aux milliardaires et aux célébrités.

D’autres internautes l’ont imité à travers le monde, notamment en France où l’on a vu surgir les comptes «I Fly Bernard» (66.000 abonnés sur Twitter) et @laviondebernard (84.000 sur Instagram, 34.000 sur Twitter). On apprend ainsi qu’au mois de juillet 2022, les jets privés appartenant à de grands groupes nationaux (Bouygues, Bolloré, Artémis, Decaux, LVMH…) auraient effectué 53 vols, et émis 520 tonnes de CO2.

