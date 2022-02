Batman: l’une des franchises les plus lucratives du cinéma

Retour sur l’une des sagas les plus lucratives du cinéma. crédit photo : Capture d’écran Instagram @christianbale_

Le nouvel opus de Batman sortira sur nos écrans le 2 mars 2022. Après Christian Bale et Ben Affleck, c’est Robert Pattinson qui se glissera dans le costume de l’homme chauve-souris. En attendant de découvrir la suite des aventures de l’un des super-héros les plus mythiques de la pop culture, retour en chiffres sur cette saga à succès.

9 films Batman depuis 1989

En 1979, les producteurs Michael Uslan et Benjamin Melniker acquièrent les droits de Batman avec pour projet d’adapter les aventures de l’homme chauve-souris au cinéma . Ils sollicitent plusieurs studios, et c’est finalement Warner Bros. qui donne son accord. Le premier long-métrage, Batman , est réalisé par Tim Burton en 1989, suivi de Batman: Le Défi trois ans plus tard.

Le cinéaste souhaite réaliser un troisième film, mais le studio trouve son univers trop sombre et choisit Joel Schumacher pour le remplacer. Ce dernier réalise Batman Forever (1995), puis Batman et Robin (1997). Après l’échec commercial et critique de ce dernier - considéré par beaucoup comme le plus mauvais de la saga -, Warner abandonne son projet de suite.

La franchise est reprise par Christopher Nolan à partir de 2005 avec la trilogie Batman Begins , The Dark Knight: Le Chevalier noir (2008) et The Dark Knight Rises (2012). La version de Christopher Nolan rencontre un succès immédiat.

Compte-tenu du succès en salles de Man of Steel (qui met en scène Superman), Warner Bros. décide de lancer une franchise inspirée de l’univers DC Comics. Batman revient au cinéma dans un crossover avec Superman, Batman v Superman: L’Aube de la justice (2016), réalisé par Zack Snyder. Après une brève apparition dans Suicide Squad , on le retrouve dans Justice League (2017).

5 acteurs pour incarner l’homme chauve-souris

Christian Bale s’est glissé dans le costume de Batman à 3 reprises pour Christopher Nolan. Michael Keaton a joué dans les deux longs-métrages de Tim Burton ( Batman et Batman: Le Défi ), tout comme Ben Affleck, dernier interprète en date avec Batman v Superman: L’Aube de la justice et Justice League . Val Kilmer et George Clooney ont tourné successivement sous la direction de Joel Schumacher pour Batman Forever puis Batman et Robin . Robert Pattinson sera donc le sixième acteur à prêter ses traits à Bruce Wayne.

De 48 à 250 millions de dollars de budget

Le budget du tout premier film de Tim Burton était initialement de 30 millions de dollars. Il a finalement atteint 48 millions de dollars. De 80 millions de dollars pour Batman: Le Défi , le budget passe à 100 et 110 millions pour les deux opus de Joel Schumacher. Christopher Nolan réalise Batman Begins avec 150 millions de dollars, pour clôturer sa trilogie avec un budget de 250 millions de dollars. Les deux longs-métrages du DC Comics Universe, Batman v Superman: L’Aube de la justice et Justice League ont coûté respectivement 250 millions et 300 millions de dollars (225 et 270 millions d’euros).

La franchise Batman, un immense succès au box-office

Avec 4,4 millions d’entrées en France et 1,081 milliard de dollars de recettes mondiales, The Dark Knight Rises , dernier opus de la trilogie de Christopher Nolan, est le plus gros succès de la franchise Batman. Il est suivi par The Dark Knight: Le Chevalier noir , sorti quatre ans plus tôt, qui a attiré 3 millions de spectateurs français et engrangé 1,004 milliard de revenus.

Même entouré d’autres super-héros, Ben Affleck ne réussit pas à faire aussi bien que Christian Bale. Batman v Superman: L’Aube de la justice réunit 2,5 millions de spectateurs en France et totalise 873 millions de dollars de recettes. Justice League n’attire que 1,7 million de cinéphiles et engrange 657 millions de dollars à l’international.

En 1989, le tout premier Batman avait attiré 2,1 millions de personnes dans les salles obscures, et atteint la somme très honorable de 411 millions de dollars au box-office mondial. Il est suivi par Batman Begins , Batman Forever et Batman: Le Défi . Batman et Robin prend la dernière place du classement avec 1,3 million d’entrées et 238 millions de dollars de recettes.

Christian Bale: les 3 rôles qui ont changé sa vie Outre sa prestation dans la trilogie Batman , Christian Bale a marqué les esprits en incarnant le tueur en série Patrick Bateman dans American Psycho (2000), adapté du roman de Bret Easton Ellis. En 2011, il reçoit le Golden Globe et l’Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour Fighter de David O. Russell, dans lequel il donne la réplique à Mark Wahlberg. Christian Bale est connu pour ses transformations physiques extrêmes: en 2018, il prend 20 kilos et se rase la tête pour le biopic politique Vice , réalisé par Adam McKay. Son interprétation de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush, lui vaut un second Golden Globe, ainsi qu’une nomination à l’Oscar du Meilleur acteur .

