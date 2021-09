Back Market, Remade, YesYes...: où acheter un smartphone reconditionné?

Le marché des smartphones reconditionnés est en pleine expansion crédit photo : Shutterstock

Le marché des téléphones reconditionnés est en pleine expansion. 10 à 15% des ventes de smartphones concernent désormais ce type d'appareils. Garantis 100% fonctionnels, ils sont vendus entre 30 et 50% moins cher que des téléphones neufs selon le modèle et l'état. Si de plus en plus de consommateurs sont tentés, bon nombre craignent une mauvaise surprise. À quels sites se fier ?

Marketplaces ou sites spécialisés?

À la différence d'un téléphone d'occasion vendu en l'état, un téléphone reconditionné est mis en vente après avoir été contrôlé, formaté et réparé par un professionnel. S'il est parfaitement opérationnel, sa batterie n'est pas toujours neuve et il peut présenter des défauts esthétiques comme des rayures sur l'écran.

Deux types de sites proposent des téléphones reconditionnés: les marketplaces et les sites spécialisés. Les marketsplaces (Amazon Renewed, Rue du commerce, Cdiscount, Rakuten...) mettent en concurrence de nombreux vendeurs, cela leur permet de proposer des prix très compétitifs. Chaque site impose ses propres critères de qualité, mais il est toutefois important de bien se renseigner sur le vendeur avant d'acheter. Les sites spécialisés possèdent leurs propres usines de reconditionnement et effectuent eux-mêmes la collecte, la réparation, l'expédition et le service après-vente des appareils.

6 sites où acheter son smartphone reconditionné

Back Market

Back Market est le leader des places de marché spécialisées dans la vente de smartphones reconditionnés. La plateforme dispose d'un réseau «d'ateliers partenaires». Elle travaille avec des reconditionneurs de toute taille, basés en France comme à l'étranger, soumis à un cahier des charges rigoureux.

Remade

Remade vend exclusivement des iPhones. Créée en 2013, la start-up possède sa propre usine près du Mont-Saint-Michel où elle démantèle complètement les appareils, nettoie chaque pièce, les remplace si besoin, ponce et recolore la coque avant de réassembler le tout.

YesYes

YesYes propose une troisième voie entre occasions entre particuliers et reconditionnement classique. La plateforme sert d'intermédiaire entre vendeur particulier et acheteur. Le vendeur envoie ensuite le téléphone dans l'atelier de YesYes à Caen. L'entreprise revendique un reconditionnement Made in France, de qualité supérieure et véritablement éco-responsable.

Recommerce

Créée en 2009, Recommerce a été désignée par le gouvernement comme l'une des 40 startups les plus prometteuses de l'Hexagone en 2019. L'entreprise ne s'approvisionne qu'auprès de sources françaises, notamment Bouygues Telecom, et récolte plus de 65.000 smartphones chaque mois. Elle sous-traite le processus de reconditionnement en Europe de l'Est, puis revend les smartphones chez les opérateurs, dans la distribution, et sous sa propre marque, Re!

Smaaart

Smaaart est une marque de SOFI Groupe, spécialiste du SAV dans l'univers de la téléphonie depuis plus de 30 ans. L'entreprise possède sa propre usine près de Montpellier et souhaite s'inscrire dans un cercle vertueux. Elle place ainsi les valeurs humaines et environnementales au cœur de son action.

Asgoodasnew

Cette entreprise allemande propose des appareils de très haute qualité. Les smartphones sont contrôlés sur plus de 35 points et reconditionnés avec des composants de la marque d'origine. Les clients disposent d'un délai de rétractation de 30 jours et les appareils sont garantis 30 mois.

