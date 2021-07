Avec le vigneron Philippe Bornard, l'amour est dans le pré

Philippe Bornard n'est pas un vigneron comme les autres crédit photo : Shutterstock

Dans le paysage viticole jurassien, Philippe Bornard n'est pas un vigneron comme les autres. Ce précurseur des vins nature, amateur de musique et lui-même guitariste, s'est fait connaître du grand public par son passage dans l'émission de télé-réalité L'amour est dans le pré.

Ses débuts de vigneron

Ses bouteilles sont reconnaissables entre toutes, avec ce renard roux dessiné sur l'étiquette, son museau semblant humer des grappes de raisins stylisées, espérant que quelques grains bien mûrs tombent dans sa gueule. Installé dans le petit village de Pupillin depuis toujours, il est tombé dans l'agriculture et la viticulture lorsqu'il était tout petit. Sa famille faisait déjà de la polyculture, cultivait la vigne dont elle apportait les raisins à la coopérative locale, et élevait des vaches dont le lait servait à la fabrication du comté. Philippe Bornard rejoint ainsi ses parents à 17 ans, sans avoir suivi la moindre étude d'œnologie.

Toutefois, comme beaucoup d'autres de sa génération, épris d'indépendance, il crée son propre domaine en 2005 car il souhaitait suivre une autre voie, celle des vins nature. Son mentor s'appelle Pierre Overnoy, le premier vigneron du Jura à s'être intéressé à ce nouveau genre.

Une amitié solide avec François Hadji-Lazaro

Pendant son temps libre, Philippe Bornard s'adonne à son autre passion: la musique. Tout débute avec une guitare dénichée dans son lycée, sur laquelle il joue ses premières chansons de Jacques Brel et Georges Brassens, puis de Carlos Santana, Led Zeppelin ou encore Jimi Hendrix. Il fait également la connaissance d'Hubert-Félix Thiéfaine, le chanteur né dans la ville voisine de Dole.

C'est une autre rencontre qui va le marquer. Celle avec François Hadji-Lazaro, chanteur, multi-instrumentiste et fondateur des groupes Les Garçons bouchers et Pigalle, dont il fait connaissance par l'intermédiaire de Pierre Overnoy. Philippe Bornard aime ses chansons, François Hadji-Lazaro adore ses vins, ils étaient faits pour se rencontrer.

L'amour est dans le pré

Pour autant, ce n'est ni son vin ni sa musique qui apportera la célébrité à Philippe Bornard, mais son passage dans L'amour est dans le pré. En 2012, sous l'insistance de sa secrétaire, il décide de s'inscrire à ce programme de la télé-réalité. Et le retentissement est immédiat. Tout le monde le reconnaît dans la rue, et lorsqu'il se rend à Paris pour ses affaires, il peut rester près d'une heure à la gare de Lyon pour signer des autographes. Chacun voulait sa photo avec le vigneron chanteur.

Toutefois, cette célébrité ne lui apportera pas la richesse, loin s'en faut. Comme il le dit, l'émission ne lui a pas fait vendre une quille de plus, ou à peine. Les gens venaient au caveau uniquement pour poser avec lui, et repartaient avec seulement une bouteille qu'il fallait en plus leur dédicacer. Être une vedette de la télévision ne fait pas forcément grossir votre compte en banque, mais Philippe Bornard reste riche de nombreux souvenirs liés à son passage dans le petit écran.

