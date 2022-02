Avec le DBX 707, Aston Martin lance le SUV de luxe le plus puissant au monde

le nouveau SUV d'Aston Martin développe pas moins de 707 chevaux. (crédit photo : Aston Martin)

Avec le DBX707, Aston Martin a repoussé les limites pour créer un SUV dont le moteur développe pas moins de 707 chevaux et 900 Nm. Les livraisons vont débuter dès le deuxième trimestre.

Aston Martin ne manque pas de superlatifs pour désigner son dernier né, le DBX707, extraits du communiqué de presse qui revient sur le développement de ce monstre de puissance :

"Dans un segment jusqu'alors constitué de bêtes de sommes et de chevaux de trait, Aston Martin s'est donné pour mission de créer un réel pur sang."

En prenant pour point de départ le design, le dynamisme et l'exaltation de la conduite qui ont fait la renommée du DBX V8, ce DBX707 compte bien faire honneur à son héritage sportif authentique. Chaque composant a été optimisé pour améliorer les performances, intensifier le plaisir de conduite et renforcer la prestance sur route.

Le moteur du DBX707 a été modifié pour intégrer des turbocompresseurs à roulement à billes, puis entièrement recalibré pour maximiser la puissance et le couple. La boîte auto 9 rapports à "embrayage humide" est une autre des nouveautés introduites. Capable de gérer des charges de couple beaucoup plus importantes qu'une boîte auto à convertisseur de couple traditionnelle, cette boîte haute performance permet de porter la puissance du V8 4,0 l à 707 chevaux et 900 Nm, soit une augmentation de 157 ch et 200 Nm par rapport au DBX V8. Mais ce n'est pas tout ! Cette nouvelle transmission à embrayage humide offre également des temps de passage des vitesses nettement plus rapides qu'une transmission à convertisseur de couple et un ressenti de changement de vitesse beaucoup plus direct. Il en résulte un sentiment accru de contrôle et de réactivité pour le conducteur, créant ainsi une expérience de conduite radicalement différente du DBX V8. Les performances en départ arrêté bénéficient également de ce changement de transmission qui permet au DBX707 d'atteindre les 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Les freins en carbone céramique de série sont un autre exemple des nombreuses améliorations de performance dont a bénéficié le DBX707. Utilisant des disques de 420 mm à l'avant et de 390 mm à l'arrière, ces freins en carbone céramique sont enserrés par des étriers à 6 pistons et permettent une réduction de 40,5 kg du poids non suspendu. Les révisions apportées au circuit hydraulique du système de freinage ainsi qu'au réglage du servomoteur améliorent le retour d'informations de la pédale et la réponse de freinage, offrant ainsi une confiance totale au conducteur. Le refroidissement des freins a également été amélioré en redirigeant le flux d'air du soubassement (en plus de celui de l'évent principal) et en utilisant des plaquettes de frein haute performance au coefficient de friction uniforme sur une large plage de températures.

Les roues et les pneus de série sont des 22" (disponibles avec un choix de design Sport ou Ribbon), mais des roues 23" en alliage sont également disponibles en option, avec un choix de finition noire texturée ou satinée avec facettes tournées au diamant. L'utilisation de roues 23" présente également un avantage dynamique car le diamètre plus grand des pneumatiques améliore la réponse de direction, le contrôle primaire de la carrosserie et les temps au tour.

Le DBX707 bénéficie également d'une nouvelle version du différentiel arrière électronique (E-Diff) à glissement limité. Renforcé pour supporter les 900 Nm de couple, ce différentiel utilise un rapport de transmission final révisé (plus court) de 3,27 contre 3,07 pour le DBX V8. Cela améliore la capacité d'accélération et la réactivité du DBX707 sur les rapports inférieurs, tout en conservant l'efficacité et le confort de la boîte 9 rapports à vitesse constante.

La répartition du couple entre l'avant et l'arrière reste entièrement automatique, avec la possibilité d'envoyer jusqu'à 100 % du couple à l'essieu arrière sur demande. Le calibrage minutieux du E-Diff confère au DBX707 l'agilité, la sportivité et le caractère dynamique d'une véritable voiture de sport. Un véhicule qui intègre les meilleures technologies de châssis et de groupe motopropulseur pour obtenir une maniabilité parfaite et un équilibre optimal entre traction et agilité.

Nouvelles soupapes de suspension

Le système de suspension pneumatique est un facteur clé de la tenue de route exceptionnelle du DBX707. En plus de conserver l'architecture de base et les chambres à air triple volume du DBX V8 (déjà considéré comme le SUV le plus maniable du marché) le DBX707 dispose d'un châssis spécifiquement optimisé pour ses exigences et ses objectifs sans compromis.

Pour ce qui est de la suspension, le DBX707 bénéficie de nouvelles soupapes de suspension et d'un recalibrage dynamique du volume des ressorts qui permettent d'améliorer le contrôle de la carrosserie et la réponse de direction. Le système de direction assistée électronique a également été optimisé pour améliorer les sensations, notamment en augmentant progressivement la résistance lors des virages afin d'aider le conducteur à se faire une idée précise de la charge croissante et de l'adhérence disponible.

Avec la gestion plus précise du soulèvement (mouvement vertical sur les bosses ou dans les compressions), du tangage (lorsque la voiture plonge au freinage ou se redresse à l'accélération) et du roulis de la carrosserie, le DBX707 permet au conducteur de compenser plus facilement la déportation du véhicule avec des actions naturelles sur les pédales ou la direction. D'autres modifications ont été apportées au système eARC (système actif de contrôle du roulis), notamment avec des paramètres révisés qui renforcent la sensation d'agilité et améliorent l'équilibre dynamique de la voiture.

Et pour souligner la place centrale du plaisir de conduite dans le design de ce DBX707, les modes de conduite ont également été revus et optimisés. La fonction "Race Start" est maintenant disponible dans les modes GT, Sport et Sport+ pour maximiser l'accélération en départ arrêté et faire la démonstration des monstrueuses performances du DBX707. La logique active de la boîte de transfert du système de transmission intégrale a également été revue pour offrir un contrôle plus précis et une meilleure harmonie entre la chaîne cinématique et le système ESP, ce qui permet d'obtenir une expérience de conduite naturelle, semblable à celle d'une voiture de sport. (...)

Console inférieure révisée

Toujours dans la philosophie de donner un maximum de contrôle au conducteur, le DBX707 bénéficie d'une console inférieure révisée qui intègre de nouveaux boutons de sélection de mode de conduite. Plutôt que d'avoir à entrer dans un sous-menu du système d'infodivertissement, le conducteur peut maintenant contrôler du bout des doigts les principaux modes et paramètres dynamiques. On trouve sur cette console des boutons dédiés à l'ESP, au mode de suspension, au mode de transmission (qui reste désormais en manuel plutôt que de repasser en auto par défaut) et au mode d'échappement actif (qui permet d'ouvrir les vannes du nouveau système d'échappement Sport quadruple sans qu'il ne soit nécessaire d'être en mode Sport).

L'apparence extérieure et intérieure du DBX707 a également été revue pour refléter les importantes améliorations techniques réalisées. Le résultat est spectaculaire et ouvertement sportif, mais avec l'élégance et le souci du détail qui font la réputation d'Aston Martin.

La nouvelle version de l'avant du DBX comprend une calandre agrandie et un tout nouveau design des feux de détresse, mais aussi des nouveaux évents et conduits de refroidissement pour les freins ainsi qu'un nouveau profil de splitter avant. Augmentant considérablement le flux d'air de refroidissement pour le V8 ultra-haute performance et la nouvelle boîte 9 rapports, la calandre en chrome satiné permet de reconnaître immédiatement ce modèle haut de gamme grâce à ses ailettes doubles formant six barres horizontales.

Les encadrements de vitres et les nouvelles lames de capot en chrome sombre satiné (parfaitement assorti à la calandre et au splitter) se prolongent le long des flancs avec les bas de caisse dont le nouveau profil, plus profond et sculpté, donne presque l'impression que le DBX707 est plaqué au sol. Le DBX707 est également équipé de portes à fermeture progressive pour renforcer encore le caractère luxueux du SUV.

Le traitement de la partie arrière est tout aussi spectaculaire. Pour améliorer à la fois la forme esthétique et la fonction aérodynamique, une lèvre a été ajoutée à l'aileron de toit afin de réduire la portance et d'augmenter la stabilité à haute vitesse, tandis qu'un double diffuseur arrière considérablement agrandi rejoint le nouveau système d'échappement quadruple grand diamètre. Avec sa finition noire satinée assortie au noir brillant du diffuseur, ce nouvel échappement a été réglé pour offrir une signature sonore unique. Et pour parfaire les modifications apportées à l'arrière, un nouveau pare-chocs avec évents de custode intégrés vient accentuer le physique musclé du DBX707.

La sportivité se retrouve aussi dans l'habitacle

Le thème de la sportivité se retrouve également dans l'habitacle avec des sièges Sport de série (des sièges confort sont également disponibles en option gratuite). Les deux options de sièges sont équipées de série d'un réglage électrique à 16 positions et d'une fonction chauffante, à l'avant comme à l'arrière. Trois choix d'environnement intérieur sont proposés pour le DBX707 : le thème "Accelerate" de série (mélange de cuir et d'Alcantara®) et les thèmes en option "Inspire Comfort" et "Inspire Sport" (cuir semi-aniline, broderie Aston Martin "Wings" les appuie-têtes, bande contrastée au centre du siège et perforations dans le dossier et l'assise).

À l'instar de l'extérieur, l'habitacle du DBX707 bénéficie de série d'une finition en chrome foncé pour les boutons. Des finitions en chrome brillant et en fibre de carbone sont également disponibles en option. Un placage noir "Piano Black" est utilisé sur le modèle de série mais des options de placage en fibre de carbone ou en maillage métallique de bronze sont également disponibles.

Pour les clients qui souhaitent renforcer la nature exclusive du DBX707 et créer un modèle véritablement unique, le service "Q by Aston Martin" offre le summum de la personnalisation. Avec une vaste palette d'options incluant des graphiques uniques, des éléments en fibre de carbone teintée et des matériaux sur mesure à l'intérieur comme à l'extérieur, le service de personnalisation "Q by Aston Martin" repousse les limites pour satisfaire les moindres désirs des clients et donner vie à leurs idées.

En tant que modèle phare de la gamme DBX, le DBX707 semble bien placé pour prolonger le succès du premier SUV Aston Martin, qui a été vendu à plus de 3000 exemplaires au cours de sa première année de production et a reçu de nombreuses récompenses. Parmi celles-ci, citons le titre de "Meilleur SUV de luxe" des GQ Car Awards, le prix du "Super SUV de l'année" décerné par Top Gear et les victoires consécutives dans la catégorie "Meilleur SUV de luxe" du PR Arabia National Auto Award.

La production du DBX707 devrait commencer au premier trimestre 2022 et les premières livraisons sont prévues pour le début du deuxième trimestre 2022.