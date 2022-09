Apple: quelles nouveautés pour le nouvel iPhone 14?

Apple vient de présenter son nouvel iPhone. crédit photo : Capture d’écran Instagram @_tecno.app_

Présenté lors de la keynote d’Apple le 7 septembre 2022, l’iPhone 14 annonce peut-être la téléphonie du futur à travers la communication par satellite. Mais cette fonctionnalité est encore peu développée sur le téléphone et les autres évolutions apportées à l’iPhone justifient difficilement un prix de plus en plus prohibitif.

iPhone 14: un prix discutable

Révolution en marche ou déception généralisée? Les avis des experts en téléphonie mobile divergent sur le nouvel iPhone 14. À ce jour, le prix de vente du nouveau modèle reste la surprise retenue par tous les fans de la marque à la pomme. En France, la version la moins chère de l’iPhone 14, commercialisé à partir du 16 septembre 2022, se vendra à partir de 1.029 euros . Les versions Pro et Pro Max seront, elles, encore plus chères (respectivement 1.329 et 1.479 euros ).

La communication satellitaire

Côté nouveauté, la principale innovation vient d’une nouvelle fonctionnalité disponible pour l’instant uniquement en Amérique du Nord. Elle permet de communiquer directement via les satellites, sans avoir besoin de carte SIM. Le système sert surtout à utiliser son téléphone pour demander de l’aide dans des zones où il n’y a pas de réseau. La communication par texto est réalisée grâce à la société de communication satellitaire Globalstar.

Le dispositif encore limité pourrait annoncer la mort prochaine de la carte SIM et la possibilité pour les particuliers de changer plus facilement d’opérateur téléphonique. Sur Twitter, Elon Musk, avec sa société Starlink, est déjà en discussion avec Apple pour développer ce service comme il le raconte dans un tweet: “Nous avons eu des conversations prometteuses avec Apple sur la connectivité Starlink […]. L’équipe iPhone est évidemment super intelligente.”

Un capteur de 48 mégapixels

Pour le reste, les nouveautés sont bien maigres. Le capteur photo, plus large qu’auparavant, va bénéficier d’un nouveau mode action pour garantir une meilleure stabilisation lors de prise de photographie ou de vidéo en mouvement. Si, par défaut, l’ensemble des photos et vidéos font 12 mégapixels pour des raisons de place, il sera possible de pousser les performances du capteur pour prendre des images de 48 mégapixels. Les iPhone 14 sont également plus résistants grâce au verre Ceramic Shield d’Apple. L’accéléromètre et le gyroscope du téléphone ont également été revus pour le bénéfice des usagers. Ces applications pourront détecter et alerter plus facilement les secours en cas d’accident de voiture ou de perte de connaissance, une fois les numéros d’urgence enregistrés dans le smartphone.

Entre nouveauté et rattrapage

Enfin, les iPhone 14 Pro et Pro Max proposeront un mode Always Display, déjà disponible sur les smartphones Android. Ce dernier permet de verrouiller l’écran et de limiter la consommation d’énergie tout en conservant l’affichage de l’heure et de certaines applications.

Dernière nouveauté: l’écran. Apple introduit un mode Dynamic Island pour renouveler l’expérience utilisateur. Cette petite interface animée va en permanence relayer les différentes informations des applications d’une manière singulière afin d’en renouveler l’ergonomie. Reste à savoir désormais si ces évolutions satisferont les usagers.

