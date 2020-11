Al Qana, le nouveau quartier luxe et bien-être d'Abu Dhabi

Situé au cœur de la capitale émiratie, ce nouvel aménagement est en accord avec la nature sans rien sacrifier aux loisirs. Véritable vitrine du tourisme dans le pays, Al Qana est également amené à devenir l'un des hubs les plus importants de la région en matière de jeux vidéo. Retardé à cause de la pandémie mondiale, le futur quartier devrait voir le jour au premier semestre 2021.

Le retour à la nature

Fruit d'une réflexion autour du bien-être, Al Qana, nouveau quartier de loisirs à Abu Dhabi devrait voir le jour à l'horizon 2021. Sa livraison est retardée par la crise du coronavirus, malgré la réouverture des chantiers il y a quelques mois. Le secteur reste toutefois très attendu par les habitants, avec ses grands espaces verts, très recherchés dans la ville.

Eloigné des grandes tours qui émaillent la capitale des Emirats arabes unis, le quartier se déploiera le long d'un bras de mer de 2,5km de long, offrant une vue dégagée sur la Grande Mosquée Sheikh Zayed. Pistes cyclables, restaurants, cafés, s'y installent déjà et devraient inciter les futurs touristes à faire une halte dans la ville.

Un centre de loisirs

Al Qana est amené à devenir la nouvelle vitrine du loisir aux Emirats arabes unis avec des infrastructures hors normes. Ainsi, un aquarium géant de 5.000m² prenant la forme d'un long tunnel sous-marin permettra aux visiteurs de s'émerveiller devant les 250 espèces de poissons, d'amphibiens, d'arachnides et autre animaux marins différents, qu'ils pourront également nourrir et admirer dans le cadre de spectacles interactifs.

Les touristes et habitants de la ville pourront également se rendre à l'intérieur de The Bridge, un bâtiment de 8.000 m² sur 3 étages avec rooftop végétalisé. Ce centre d'espace bien-être, se destinera à la mise en valeur non seulement l'exercice physique, mais également la méditation, l'art culinaire et la nutrition, le voyage, ainsi que la création artistique et culturelle à travers des ateliers.

Des programmes éducatifs seront également disponibles ainsi qu'un concept store dédié aux produits naturels. «Notre vie quotidienne est devenue déconnectée du monde naturel et, bien que nous prenions lentement conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour résoudre ces problèmes. C'est pourquoi il est si important d'atteindre de nouveaux publics et d'éduquer les générations futures sur l'importance de la protection et de la réhabilitation de notre faune et de nos écosystèmes», explique son directeur général, Paul Hamilton dans un communiqué.

Le hub du jeux vidéo moyen-oriental

Outre la place faite au bien-être, Al Qana fera également la part belle aux jeux vidéo, avec un espace de jeu en réalité virtuelle nommé Pixel, réalisée en partenariat avec Robocom VR.

Une salle permettra d'accueillir des compétitions. Et une zone d'arcade, gérée par les joueurs eux-mêmes, sera disponible. Le site comprendra également la première académie du pays dédié à l'ESport. L'objectif est ainsi de faire d'Abu Dhabi une destination incontournable dans le monde pour la pratique du sport virtuel. Abu Dhabi souhaite ainsi s'imposer comme capitale du jeu vidéo dans la région, et attirer les quelques 100 millions de joueurs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.