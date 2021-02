Acheter sa voiture en ligne, une tendance émergeante

Avec les deux confinements, de plus en plus d'acquéreurs se décident à acheter leur voiture sur Internet. crédit photo : Andrey_Popov/Shutterstock / Andrey_Popov

De Porsche à Renault, les constructeurs automobiles investissent dans le développement de sites de vente en ligne de leurs voitures. Si les premières plateformes existent depuis 4 ans environ, sans que les consommateurs ne s'y intéressent particulièrement, la crise du coronavirus a peut-être changé la donne. Comme tout achat en ligne, il convient d'être prudent.

Secteur automobile: les marques investissent

C'est un tournant pour le secteur, fortement motivé par la crise de la Covid-19. La marque automobile Porsche vient d'annoncer le lancement dans huit pays européens d'une plateforme en ligne permettant d'acheter une voiture Porsche sans bouger du canapé. Ce résultat d'une expérience démarrée en Allemagne en octobre 2019 semble avoir porté ses fruits. Portugal, France, Suisse, Italie, Slovénie, Pologne, Estonie, Suisse, tous les résidents de ces pays peuvent acheter des véhicules neufs et d'occasions auprès des concessionnaires du groupe via un canal de vente numérique. Ce développement devrait toucher le Royaume-Uni dès 2021.

Porsche n'est pas la seule à investir le net. Le groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS), et aussi le constructeur automobile Volvo, viennent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à leur site en ligne pour booster les ventes à distance. Ces décisions semblent confirmer l'appétence des Européens pour l'achat de voiture en ligne. Un récent sondage, publiée par le site d'achats en ligne CarNext.com, révèle qu'un automobiliste sur trois se dit désormais prêt à acheter et à payer sa voiture directement en ligne. Pour franchir le pas, 65% des personnes sondées disent avoir besoin d'un historique des contrôles et de l'entretien du véhicule et 34% que le véhicule leur soit livré à domicile.

Acheter une voiture en quelques clics

En passant par Internet, l'acheteur peut choisir le modèle de sa voiture, la couleur et accéder à l'ensemble des informations disponibles sur le véhicule. Une fois le modèle réservé, la voiture lui est livrée à domicile par le concessionnaire. Seul point noir au tableau: l'impossibilité de tester l'automobile avant de l'acheter. C'est un bémol important si l'on considère les sommes d'argent à avancer pour s'acheter une voiture neuve. Toutefois, les voitures en ligne, comme la plupart des objets achetés sur Internet, sont soumises au droit de rétractation. Si, dans un délai maximum de 14 jours, l'acheteur change d'avis, il peut retourner la voiture en question et le vendeur est contraint de le rembourser.

Prudence avant d'acheter

Outre la simplicité de la démarche, le prix de vente, bien souvent inférieur à ceux affichés en concession attire. Encore faut-il faire preuve de prudence. Le Centre européen des consommateurs France a ainsi été saisi pour plusieurs fraudes à la vente de voiture en ligne. Pour ne pas être la victime d'une arnaque, il faut donc être vigilant. Tout d'abord éviter les véhicules proposés à un prix très (voire trop) attractif par rapport à la marque, au modèle ou au kilométrage sur un site de petites annonces. «Ne versez pas la totalité de la somme sans avoir vu et reçu votre véhicule. Une véritable société ne vous demandera jamais de verser plus qu'un acompte. Ne cédez jamais à la pression. Prenez le temps de vérifier les informations qui vous ont été envoyées. Si quelqu'un vous presse, c'est généralement pour les mauvaises raisons», ajoute le CEC.