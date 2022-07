7 rooftops pour profiter du soleil à Paris

Sélection des meilleurs rooftops pour profiter du soleil à Paris. crédit photo : Getty Images

Quelle meilleure façon de profiter des beaux jours à Paris que de s’installer sur un toit-terrasse pour admirer les plus beaux monuments de la capitale? Découvrez notre sélection des rooftops les plus prisés pour un déjeuner, un dîner ou un verre haut perché.

ROOF - Hôtel Madame Rêve

Installé en plein cœur du quartier des Halles, l’hôtel Madame Rêve a pris ses quartiers dans la Poste du Louvre. Au sommet, ROOF offre une vue à 360° sur les toits de Paris, de l’église Saint-Eustache au Sacré-Cœur en passant par la tour Eiffel. On se prélasse dans le jardin suspendu et l’on profite du solarium en dégustant une cuisine d’inspiration japonaise, des macarons signés Pierre Hermé , des glaces ou des cocktails givrés comme le On the Roof à base de noix de coco, pêche blanche et thym.

ROOF

Accès direct au toit depuis le 43, rue Étienne Marcel - 75001 Paris

Cocktail à partir de 17 euros - Maki rolls à partir de 13 euros

La suite Girafe

Direction le neuvième étage de la Cité de l’architecture et du patrimoine pour un tête-à-tête avec la Dame de fer. La petite sœur du restaurant Girafe tutoie le ciel pour une expérience au sommet. Le chef Benoît Dargère cuisine les produits de la mer aussi bien crus (sashimi, california, carpaccio, tartare, ceviche, sans oublier les traditionnels plateaux de fruits de mer) que cuits (homard, sole ou turbot grillés, saumon fumé au bois de hêtre).

La Suite Girafe

11 place du Trocadéro et du 11 Novembre - 75016 Paris

Plateau à partir de 80 euros - Plat de poisson cru à partir de 24 euros et cuit à partir de 30 euros .

Brach

Il faut grimper au sommet du Brach pour découvrir un toit panoramique avec vue sur la tour Eiffel. Poulailler, jardin d’herbes aromatiques, potager, bar en bois brut et bain norvégien privatisable donnent un petit air de campagne à cette terrasse de la capitale. La carte champêtre est élaborée en collaboration avec Bellotta-Bellotta, et les cocktails sont signés Jérémy Bacquet.

Rooftop de l’hôtel Brach

1-7 rue Jean Richepin - 75016 Paris

Cocktail 25 euros - Finger food à partir de 11 euros

Privatisation du bain norvégien (4 personnes maximum) sur réservation: 50 euros /personne pour 1h.

Philippe Starck transforme un ancien tri postal des années 70 en hôtel 5 étoiles Chambre à partir de 620 euros . Au cœur du XVIe arrondissement, à deux pas du Trocadéro, le designer Philippe Starck a métamorphosé un immense tri postal de 7.000 mètres carrés en un hôtel de luxe atypique. Couleurs chaudes, matières naturelles et brutes (béton, métal, cuir ou bois), objets insolites et œuvres d’art créent une atmosphère chaleureuse. L’établissement du groupe Evok Hôtels Collection compte 52 chambres et 7 suites. “Brach n’est pas un hôtel, c’est un lieu de vie et de culture unique où mystères poétiques et surprises fertiles nourrissent l’imaginaire. Sensuel et rigoureux, minimal et hétéroclite, il y règne un romantisme brut et moderniste que réchauffent des influences multiculturelles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. C’est un lieu insolite qui invite à l’exploration et au voyage” - Philippe Starck.

Rooftop Molitor

Grosse chaleur? Optez pour la vue rafraîchissante de la piscine couleur lagon. Côté carte, des plats qui sentent bon le soleil: tataki de thon et caviar de moutarde, burratina à la truffe d’été, langoustes à la plancha, houmous aux poivrons et paprika fumé… Côté solarium, des tapas et des cocktails imaginés par la vodka made in France Grey Goose. Cerise sur le gâteau, le rooftop Molitor organise son festival tout l’été. Au programme, DJ sets, concerts, goûters et cours de danse pour apprendre les chorégraphies de vos stars préférées.

Rooftop Molitor

13 rue Nungesser et Coli - 75016 Paris

Tapas à partir de 12 euros - Plats à partir de 24 euros

Cours de danse: 29 euros /personne pour 1 cours d’1h30 + 1 coupe de champagne offerte

Sunday goûters: 39 euros par adulte - 19 euros pour les 4-12 ans.

Le Jardin de Cheval Blanc

Perché sur le toit de la Samaritaine , derrière les restaurants Le Tout-Paris et La Langosteria, le Jardin est le dernier-né du palace Cheval Blanc. Cette terrasse panoramique de 650 mètres carrés a des accents du Sud avec son mobilier en cannage jaune citron. La carte, pensée par Arnaud Donckele et William Béquin, met la tomate et la fraise à l’honneur, tandis que l’huile d’olive s’invite dans les cocktails pour un été placé sous le signe de la Méditerranée.

Le Jardin de Cheval Blanc

8 quai du Louvre - 75001 Paris

Plats à partir de 33 euros - Cocktails à partir de 24 euros

Sequoia - Hôtel Kimpton St Honoré

Au dixième étage de l’hôtel cinq étoiles Kimpton St Honoré, le rooftop bar Sequoia offre une vue à couper le souffle sur l’Opéra, le Sacré-Cœur et la tour Eiffel. La carte propose une courte sélection de cocktails, vins, champagnes que vous pouvez accompagner de tapas. Sequoia

27-29, boulevard des Capucines - 75002 Paris

Cocktails à partir de 18 euros

Le Rooftop - Hôtel Peninsula

Au sixième et dernier étage de l’hôtel, cette terrasse haut perchée offre une vue panoramique sur les plus célèbres monuments de la capitale, à commencer par la colline de Montmartre. Un petit écrin de verdure décoré de roses anciennes où vous pourrez grignoter des tapas (tempura de légumes, burrata des Pouilles, mezzés…), en sirotant l’un des six cocktails signature ou un verre de vin rosé du château d’Esclans.

Hôtel Peninsula

19 avenue Kléber - 75116 Paris

Cocktail signature 32 euros - Tapas à partir de 22 euros

