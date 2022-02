52.635 dollars pour une montre Patek Philippe et Tiffany & Co. en édition limitée

Patek Philippe a dévoilé une édition limitée de sa Nautilus dotée d’un cadran bleu Tiffany. crédit photo : Adobe Stock

Pour célébrer les 170 ans de sa collaboration avec Tiffany & Co., l'horloger suisse Patek Philippe a lancé une Nautilus en édition limitée dotée d'un cadran bleu Tiffany, la couleur emblématique du joaillier. Produite à seulement 170 exemplaires, elle a été proposée exclusivement dans les boutiques Tiffany de New York, Beverly Hills et San Francisco au prix de 52.635 dollars.

Patek Philippe et Tiffany & Co.: 170 ans d'histoire

Le joailler américain Tiffany & Co. a vu le jour en 1837, tout juste deux ans avant la manufacture horlogère suisse Patek Philippe. En 1851, les deux maisons signent un accord faisant de Tiffany & Co. le premier détaillant officiel de la marque helvète aux États-Unis. C'est le début d'un partenariat prospère et pérenne. Pour célébrer 170 ans de relations privilégiées, l'horloger genevois a dévoilé une version exclusive de sa célèbre Nautilus en décembre dernier.

Le cadran à relief horizontal de la montre se teinte du célèbre bleu Tiffany, et porte la signature «Tiffany & Co.» à 6 heures. Le fond transparent en verre saphir arbore l'inscription «170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe». Tiffany & Co. reste aujourd'hui encore le seul distributeur au monde dont le nom apparaît sur le cadran d'une montre Patek Philippe. Le modèle, qui porte la référence 5711/1A-018, a été produit à 170 exemplaires, et vendu exclusivement dans les boutiques Tiffany & Co. de New York, Beverly Hills et San Francisco.

Vente aux enchères record

Le 11 décembre 2021, l'un des 170 modèles de la Patek Philippe Nautilus «Tiffany Blue» a été adjugé 6,5 millions de dollars (5,74 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Philips à New York, soit plus de 100 fois son prix magasin. L'intégralité des bénéfices de cette vente a été reversée à l'ONG Nature Conservancy, qui œuvre en faveur de la protection de l'environnement, de l'accès à l'eau potable et de la lutte contre le changement climatique.

La Nautilus, une montre déjà collector

C'est en 2006 que la maison horlogère lance la Nautilus 5711/1A-010, dotée d'un boîtier en acier associé à un cadran bleu. Le modèle rencontre un immense succès, à tel point qu'il faudra patienter jusqu'à huit ans sur liste d'attente pour espérer le passer à son poignet. Vendu près de 30.000 euros en magasin, son prix atteignait le double sur le marché de l'occasion. En février 2021, la marque a annoncé le retrait de la référence pour mettre un terme à cette spéculation controversée. Cette Nautilus, et la Nautilus bleu Tiffany a fortiori , représente donc un graal pour les collectionneurs.

Le bleu Tiffany, une teinte devenue mythique

C'est en 1845 que Charles Lewis, fondateur de Tiffany, utilise pour la première fois ce turquoise caractéristique pour la couverture d'un catalogue. Au fil des années, la nuance s'impose comme le summum du raffinement. Selon Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute, ce bleu «frais et aquatique» est «une couleur vibrante qui invite à l'évasion» et qui plonge l'observateur «dans un monde de luxe et de délices». On retrouve le bleu Tiffany sur le cadran d'autres marques: la Omega De Ville, la Rolex Oyster Perpetual ou encore la Zenith Elite Ultra-Thin Moon Phase Ladies.

Beyoncé et Jay-Z, égéries glamours de Tiffany Beyoncé et Jay-Z sont au cœur de la dernière campagne du joaillier, récemment passé dans le giron du groupe LVMH. Dans un clip intitulé About Love , on découvre Beyoncé interprétant le titre Moon River , immortalisé par Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's ( Diamants sur canapé ) en 1961, pendant que Jay-Z la filme en Super 8. La chanteuse est parée du Tiffany Diamond, une pierre légendaire de 128,54 carats, qui n'a été portée que par trois femmes depuis sa découverte en 1877. Jay-Z est connu pour être un grand collectionneur de montres . En décembre dernier, il a été photographié avec la Nautilus Patek Philippe x Tiffany & Co au poignet.

