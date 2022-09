5 séries à ne pas manquer en cette rentrée

La rentrée s’annonce chargée côté séries. crédit photo : Capture d’écran @houseofdragonshbo

Un préquel de Game of Thrones, un autre du Seigneur des anneaux, des fictions historiques et de grands réalisateurs sur le petit écran: cette rentrée 2022 s’annonce riche en séries! De Netflix à Amazon Prime Video en passant par OCS, tour d’horizon des programmes les plus prometteurs.

1. Le Seigneur des anneaux: Les Anneaux de pouvoir

C’est probablement la série la plus attendue de l’année. Annoncé depuis 2017, retardé par l’épidémie de Covid-19, le préquel du Seigneur des anneaux arrive enfin sur nos écrans. Avec un budget avoisinant le milliard de dollars , c’est la série la plus chère jamais produite, et un gros pari pour Amazon Prime Video. La firme de Jeff Bezos a déboursé 250 millions de dollars pour acquérir les droits de la saga de J.R.R. Tolkien. Les événements se dérouleront durant le Second Âge de la Terre du Milieu, plusieurs millénaires avant la trilogie portée à l’écran par Peter Jackson.

Diffusion sur Amazon Prime Video tous les vendredis depuis le 2 septembre.

2. House of the Dragon

Autre série très attendue, autre préquel, autre univers adapté d’une série de romans cultes… Trois ans après la diffusion de la huitième et dernière saison de Game of Thrones sur HBO, sa petite sœur HBO Max reprend le flambeau pour raconter les origines de la maison Targaryen, bien avant les aventures de Jon Snow et Daenerys.

Tous les lundis sur HBO Max depuis le 22 août. Disponible 24h plus tard sur OCS.

3. The Crown, saison 5

Alors que la série figure parmi les programmes les plus visionnés sur Netflix depuis le décès de la reine Elizabeth II , les fans attendent avec impatience la cinquième saison. Pour la troisième et dernière fois, la distribution a été entièrement renouvelée. Imelda Staunton succède à Olivia Colman dans le rôle de la souveraine, Dominic West et Elizabeth Debicki reprennent les rôles de Charles et Diana. Les nouveaux épisodes relateront les années 1990, une décennie particulièrement chargée dans l’histoire de la famille royale: divorce de Charles et Lady Di, séparation du prince Andrew et de Sarah Ferguson, incendie du château de Windsor, sans oublier l’accident tragique qui coûta la vie à Diana.

À découvrir en novembre sur Netflix.

4. L’Impératrice

Pour vous faire patienter, Netflix dévoile sa nouvelle série royale consacrée à une autre figure féminine au destin fascinant: Sissi. La saga en 6 épisodes, simplement intitulée L’Impératrice , revient sur la rencontre d’Elisabeth avec François-Joseph, empereur d’Autriche, suivie de ses premiers pas à la cour des Habsbourg.

Disponible sur Netflix dès le 29 septembre.

5. Mercredi

Qui mieux que Tim Burton pour porter à l’écran l’univers fantastico-gothique de la famille Addams? La série sera centrée sur le personnage de Mercredi. Désormais étudiante au sein de la Nevermore Academy, cette dernière décide de mener l’enquête après une série de meurtres. C’est Jenna Ortega ( You ) qui prête ses traits au personnage titre. Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie ( Game of Thrones ), Luis Guzmán ( Code Black ) et Christina Ricci, interprète de Mercredi dans les longs-métrages des années 1990, complètent le casting.

À découvrir cet automne sur Netflix.

Et aussi…

- Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro dès le 25 octobre sur Netflix.

- Le Monde de demain sur la genèse du groupe NTM à découvrir à l’automne sur Arte.

- The Serpent Queen , consacrée à la puissante Catherine de Médicis avec Samantha Morton ( Walking Dead) et Ludivine Sagnier dans le rôle de Diane de Poitiers, à partir du 11 septembre sur Starzplay.

- The Handmaid’s Tale , de retour pour une cinquième saison à partir du 15 septembre sur OCS.

- Hartley, cœurs à vif , reboot de la série australienne culte, dès le 14 septembre sur Netflix.

Kate et William au cœur de la sixième et dernière saison de The Crown Après des mois de suspense, on connaît enfin le nom des acteurs qui incarneront Kate et William dans la sixième et dernière saison de la série The Crown , consacrée à la famille royale britannique. Le fils aîné de Charles sera campé par deux acteurs débutants, Rufus Kampa (16 ans) et Ed McVey (21 ans). La jeune Meg Bellamy, elle aussi novice, a été choisie pour se glisser dans la peau de Kate Middleton. La série reviendra sur leur rencontre à l’université de St Andrews en Écosse, en 2001.

