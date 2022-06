5 restaurants qui font revivre le Paris de la Belle Époque

Découvrez 5 restaurants de la capitale qui nous transportent à la Belle Époque. crédit photo : Getty Images

Période prospère aussi bien sur le plan économique que culturel, la Belle Époque a marqué la capitale de son empreinte. Art Nouveau puis Art Déco ont envahi les façades et les intérieurs, et de nombreux vestiges de cette période demeurent. Miroirs, verrières, fresques, motifs géométriques, mosaïques: découvrez 5 restaurants parisiens qui nous transportent à la Belle Époque.

1. Le Bouillon Julien

Cette brasserie inaugurée en 1906 est sans conteste l’une des plus belles de Paris. Bijou de l’Art Nouveau, elle a mobilisé les plus grands artisans de l’époque. C’est au maître-verrier Louis Trézel que l’on doit les quatre magnifiques “femmes-fleurs” représentant les quatre saisons.

Le céramiste Hippolyte Boulenger a conçu les motifs floraux du carrelage, et Georges Guenne, spécialiste des vitraux d’art, a transposé les dessins de Charles Buffet sur la verrière. Enfin, Louis Majorelle, fameux ébéniste de l’École de Nancy, a réalisé le magnifique bar en acajou de Cuba recouvert d’étain. Côté menu, le lieu reste fidèle à sa devise “Beau, bon, pas cher”: la spécialité de la maison, le Bouillon Julien (bouillon de bœuf, pâtes fregola, macreuse de bœuf, citronnelle, gingembre) est affiché à 9,90 euros , l’andouillette de Troyes à 11,50 euros et la tête de veau à 11,80 euros .

16 rue du Faubourg Saint-Denis - Paris 10e

2. Brasserie Vagenende

Ne vous fiez pas à sa façade: inaugurée par les frères Chartier en 1904, la brasserie Vagenende a elle aussi conservé son magnifique décor Art Nouveau, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Admirez les grands miroirs biseautés encadrés de boiseries en arabesque style “nouille”, les faïences aux motifs de fruits tressés et les 36 paysages peints sur pâte de verre. Dans l’assiette, une cuisine traditionnelle à prix abordables.

142 boulevard Saint-Germain - Paris 6e

Entrée 9-23 euros / Plat 21-44 euros / Dessert 9-14 euros

3. Le Train Bleu

On ne présente plus le Train Bleu, cet immense restaurant aux allures de musée installé juste au-dessus des quais de la gare de Lyon. Construit par l’architecte Marius Toudoire au moment de l’Exposition universelle de 1900, il a vu défiler de nombreuses vedettes comme Brigitte Bardot, Jean Cocteau, Colette ou Marcel Pagnol. Installez-vous sur l’une des banquettes bleues pour admirer les lustres, les dorures, les boiseries, sans oublier les plafonds décorés de peintures néoclassiques.

Gare de Lyon, Place Louis Armand - Paris 12e

Menu de 49 euros à 110 euros

4. La Coupole

Véritable institution parisienne, brasserie phare de Montparnasse, La Coupole a ouvert ses portes en 1927 sous l’impulsion de deux Auvergnats, Ernest Fraux et René Lafon. 800 mètres carrés soutenus par trente-deux piliers Art Déco , des miroirs, des mosaïques d’inspiration cubiste, des boiseries en citronnier… Ce lieu unique (classé aux Monuments historiques) a attiré les plus grands artistes, de Picasso à Matisse en passant par Aragon, Sartre, Man Ray et Joséphine Baker .

102 boulevard du Montparnasse - Paris 14e

Menu déjeuner en semaine 19,50 euros / Plats de 17,50 euros à 43,50 euros

5. Bouillon Racine

Implantée au cœur du Quartier latin en 1906, cette brasserie traditionnelle créée par la famille Chartier porte d’abord le nom de Grand Bouillon Camille Chartier - qui figure encore sur le fronton -, avant d’être rebaptisée du nom de la rue. Le décor est influencé par Hector Guimard, figure majeure de l’Art Nouveau: fer forgé, miroirs décorés de motifs végétaux, boiseries ciselées… La salle et la façade sont classées aux Monuments historiques depuis 1995.

3 rue Racine - Paris 6e

Formule déjeuner 15,50 euros / Menu 35 euros

