5 lieux pour un mariage de rêve en France

Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour organiser votre mariage dans un lieu avec du cachet et qui saura laisser à vous et à vos invités, des souvenirs impérissables. En France, vous avez tout ce qu'il faut et surtout pour tous les goûts que vous soyez plutôt ambiance bucolique dans un lieu reculé ou que vous ayez la folie des grandeurs et une préférence pour les somptueux châteaux. Voici 5 idées de lieux de rêves où organiser votre cérémonie de mariage.

L'Abbaye des Vaux-de-Cernay dans la forêt de Rambouillet

Certainement l'un des lieux avec le plus de cachet, l'abbaye des Vaux-de-Cernay est située dans la vallée de Chevreuse, en pleine forêt domaniale de Rambouillet. Il s'agit d'un ancien monastère cistercien bâti au XIIe siècle. Parfois utilisée comme lieu de tournage pour des films, l'abbaye classée monument historique en 1994 est aménagée pour accueillir des mariages en grande pompe. La grande salle des moines est conçue pour les banquets et a une capacité pouvant atteindre les 500 personnes. Organiser un mariage dans l'Abbaye des Vaux-de-Cernay c'est profiter d'une atmosphère unique dans une bâtisse imposante et chargée d'histoire. L'établissement dispose même d'une offre d'hébergement ce qui est un réel argument surtout si vous prévoyez de faire déplacer des invités venus de loin.

La Chèvre d'or à Èze

Pour profiter d'un écrin de nature avec une vue imprenable sur la mer avec l'un des plus beaux panoramas offerts par la Côte d'Azur, c'est au domaine de La Chèvre d'Or qu'il faut se rendre. Niché dans le village d'Èze, il accueille en son sein des jardins aménagés offrant une parenthèse de fraîcheur et un dépaysement incomparable, mais aussi quatre restaurants gastronomiques pour régaler les palets les plus exigeants. Si le château de La Chèvre d'or voit les choses en grand, paradoxalement il reste un endroit assez intimiste qui convient parfaitement aux cérémonies en petit comité. En tout cas, si vous cherchez un lieu empreint de romantisme qui fait la part belle à la nature et au raffinement, la Chèvre d'or est incontestablement un excellent choix.

Le Château Pape Clément à Bordeaux

Si le château Pape-Clément est particulièrement reconnu pour ses vins rouges grands crus classés, il dispose de plusieurs salles dédiées aux grandes réceptions. Entre luxe et tradition, le pavillon du Prélat, surnommé verrière Eiffel, est un véritable bijou architectural et dispose d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 100 personnes. Ceux qui veulent un mariage avec un esprit viticole pourront opter pour la mythique salle des Chais ou pour le Cuvier et son décor inimitable. Mais le Château Pape-Clément convient aussi aux réceptions plus intimes et propose une salle avec des boiseries et un savant mélange de style Louis XIV et Louis XV. Choisir cet établissement c'est aussi s'offrir une escapade gourmande en servant à ses invités des plats typiques du terroir bordelais, accompagnés bien évidemment des meilleurs crus de la région.

Le domaine Saint Clair à Etretat

À quelques centaines de mètres des célèbres falaises d'Étretat se trouve un château du XIXe siècle de style anglo-normand doté de trois salons, d'une terrasse et d'un patio pensés pour un mariage atypique dans un cadre idyllique, parfait pour ceux qui veulent se marier en bord de mer. Point positif, les soirées dansantes peuvent se prolonger jusqu'à 4 heures du matin et l'établissement dispose de 21 chambres pour héberger les invités. À la différence d'autres lieux de réception, le domaine Saint Clair propose des formules tout compris pour tous les futurs époux qui veulent bénéficier de services de qualité sans devoir s'investir outre mesure dans l'organisation de leurs noces.

Le cirque du Grand Céleste, à Paris

Se marier dans un chalet à la montagne, en bord de mer, dans une ancienne ferme, sur une péniche ou dans un château, tout le monde y a un jour pensé. Mais que diriez-vous de vous laisser tenter par un cadre original tel qu'un cirque? En plein cœur de Paris, Le Grand Céleste vous accueille sous ses trois grands chapiteaux pour un mariage chic et décalé. L'établissement dispose de plusieurs espaces qui peuvent être loués en fonction de la taille de votre événement. À partir de 200 invités, des artistes feront même un show privé pour vous et vos invités, pour rendre ce jour encore plus magique. Si vous voulez un mariage hors du commun et dont on se souviendra encore dans une dizaine d'années, foncez!

