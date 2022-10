5 gins français à découvrir

Le gin hexagonal a le vent en poupe crédit photo : Getty images

Le gin hexagonal a le vent en poupe. Qu’il soit vieilli dans des fûts de calvados, issu de la macération d’olives ou produit artisanalement sur les pentes du Mont-Blanc, ce spiritueux séduit en dégustation comme en cocktail. Voici notre sélection de 5 gins français mêlant savoir-faire et originalité.

1. Christian Drouin

La maison Drouin est installée dans le pays d’Auge et produit du calvados depuis trois générations. La marque propose désormais plusieurs références de gins élaborés à partir d’un distillat de cidre, dont un vieilli dans des fûts en bois ayant contenu du calvados. La recette inclut 30 variétés de pommes différentes et huit aromates. Ce gin savoureux dégage des arômes de citron, vanille, cannelle, amande, avec des notes de pommes cuites qui se mêlent au genièvre.

Le Gin de Christian Drouin - Prix: 49,90 euros

2. Citadelle

La marque Citadelle, née en 1996, se revendique comme le premier gin artisanal français. Ce pionnier compte parmi les meilleurs de l’Hexagone. Il est élaboré par la Maison Ferrand tout près de Cognac. Les baies de genièvre proviennent du terroir maison. Elles se mêlent à 18 autres ingrédients qui apportent au gin toute sa complexité. Citons le poivre, le citrus, la noix de muscade ou la cannelle. L’ensemble de ces aromates compose un spiritueux d’une grande fraîcheur, avec des notes herbacées et citronnées.

Gin Citadelle - Prix: 33 euros

3. Comte de Grasse

Le gin 44°N de la distillerie Comte de Grasse est élaboré selon les savoir-faire traditionnels de la parfumerie en matière d’extraction végétale. La macération aux ultrasons permet d’extraire des composés aromatiques. Elle est complétée par une distillation sous vide, à froid. Le spiritueux est conçu à partir d’une douzaine de plantes aromatiques et de plantes à parfum présentes sur le terroir de Grasse. Il contient notamment des agrumes, de l’orange amère, de la rose, du poivre de Sichuan, de la lavande, du mimosa ou encore du miel. Une explosion de saveurs au nez comme en bouche.

44°N - Prix: 75 euros

4. Distillerie Saint-Gervais

Le gin du Mont-Blanc est produit dans la plus haute distillerie d’Europe, à 1.365 mètres d’altitude. Ce projet un peu fou a germé dans l’esprit d’un Écossais, James Abbott, épaulé par Tom Nichol, ancien maître distillateur du gin Tanqueray. Le gin du Mont-Blanc est produit artisanalement, en quantité confidentielle (135 bouteilles par cuvée). La recette conçue à base d’alcool de blé intègre genièvre, coriandre, réglisse, angélique, génépi, myrtille, orange et citron vert. La plupart des herbes et plantes sont cueillies à la main dans la région. Ce gin à la robe cristalline se consomme sec ou accompagné d’un zeste d’orange.

Distillerie Saint-Gervais - Prix: 45 euros

5. Distillerie Manguin

Depuis 2011, Béatrice et Emmanuel Hanquiez ont repris cette distillerie fondée dans les années 1950 sur l’île fluviale de la Barthelasse, au nord d’Avignon. Il y a quelques années, ils ont eu l’idée de concevoir des distillats à partir de trois variétés d’olives de Provence. De cette expérimentation est née Oli’Gin, un alcool aux tonalités iodées, où les olives noires se marient avec la fraîcheur du genièvre.

Oli’Gin - Prix: 49 euros

Vins et spiritueux: 2021, année de tous les records pour les exportations françaises Selon la Fédération des Exportateurs de Vin et Spiritueux (FEVS), les exportations ont atteint un niveau historique l’an passé: 15,5 milliards d’euros, soit une hausse de 28% par rapport à 2020, et de 11% par rapport à 2019, avant l’apparition de la pandémie de Covid-19. Les États-Unis restent le premier marché étranger en valeur avec 4,1 milliards d’euros (+34% en un an), suivis de la Chine (2,6 milliards d’euros, en hausse de 36%).

À lire aussi:

Les 5 grands crus de Bourgogne les plus chers

Les 5 champagnes les plus chers du marché

Dans le secret des maisons de champagne