5 conseils pour aborder la rentrée sereinement

La fin des vacances a sonné. L'heure est venue de ranger la crème solaire et le parasol. Fini les longues siestes dans le hamac, les journées à lézarder au bord de la piscine et les apéros entre copains. Déjà ? Voici cinq conseils pour réussir cette transition tout en douceur.

Anticiper la reprise

Vous aimeriez profiter de vos vacances jusqu'au tout dernier instant, et on vous comprend! Toutefois, rien de tel pour aborder sereinement la rentrée que de s'y préparer! Ces dernières semaines, vous vous êtes probablement couché et levé plus tard que durant l'année. Les études montrent que le sommeil a un effet direct sur notre forme et notre bonne humeur. 3 à 4 jours avant la reprise, essayez de reprendre progressivement votre rythme habituel pour arriver frais et disponible au bureau. Garder un jour libre entre votre retour et la reprise pour avoir le temps de vider votre valise, faire les courses ou la lessive.

Reprendre en douceur

De retour au travail, adoptez une montée en régime progressive. Évitez de planifier des réunions importantes, des rendez-vous stratégiques ou de vous attaquer à un dossier casse-tête dès les premiers jours. Commencez par des tâches simples, comme le tri de votre boîte-mail, afin de vous remettre tranquillement dans le bain. Si vous en avez la possibilité, essayez de reprendre en milieu de semaine plutôt qu'un lundi.

Se fixer des objectifs clairs et atteignables

La rentrée, comme le Nouvel An, est un moment propice pour prendre toute une série de bonnes résolutions que nous ne tenons que quelques jours, au mieux quelques semaines. Fixez-vous un objectif qui vous tient vraiment à cœur (par exemple, reprendre le sport et y aller une fois par semaine). Il sera beaucoup plus simple de vous y tenir, et vous aborderez la rentrée avec confiance et sérénité.

Prendre du temps pour soi

En vacances, nous prenons le temps d'écouter nos besoins. Après votre retour au bureau, veillez à prendre un moment pour vous tous les jours, que ce soit en débutant la journée par 15 minutes de yoga ou de méditation, en allant au bureau en vélo ou en vous accordant une courte marche dans le parc ou le jardin le plus proche après votre pause déjeuner.

Prévoir des escapades

Pour vous aider à franchir le cap de la rentrée et à tenir jusqu'aux prochaines vacances, rien de tel que de prévoir de petites escapades, que ce soit pour une journée ou un long week-end. Pique-nique, randonnée, balade à vélo... De nombreuses activités faciles à réaliser ont un petit goût de vacances. Inutile d'aller très loin pour être dépaysé et se changer les idées: c'est le principe de la micro-aventure, qui fait de plus en plus d'adeptes parmi les urbains.

