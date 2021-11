4 calendriers de l’Avent 100% luxe

Chanel, Dior, Guerlain, Yves Saint-Laurent: les grandes marques rivalisent d’idées pour gâter les beauty addicts crédit photo : Getty images

Le calendrier de l’Avent, c’est un peu Noël avant l’heure. Soin, make-up, parfum : les grandes marques rivalisent d’idées pour gâter les beauty addicts. Chanel, Dior, Guerlain, Yves Saint-Laurent : découvrez notre sélection de calendriers luxe et beauté à offrir ou à s’offrir.

Chanel dévoile son tout premier calendrier de l’Avent

Le N°5 a 100 ans! Pour fêter cet anniversaire, Chanel a créé son tout premier calendrier de l’Avent qui prend l’allure du célèbre flacon. Une version légèrement twistée puisqu’elle compte non pas 24 mais 27 cases, numérotées du 5, comme la fragrance, au 31, en référence au numéro de la mythique maison, rue Cambon. Cette pièce d’exception en édition limitée vendue 700 euros renferme une sélection de produits de maquillage, de soin et de parfumerie ainsi qu’un bracelet, une boule à neige et de nombreuses autres pépites.

Disponible sur www.chanel.com et depuis le 4 novembre dans les boutiques Mode et Chanel Parfums Beauté.

Pénétrez dans l’atelier des rêves de Dior

L’artiste Alice Shirley a imaginé un univers floral enchanteur où les espèces luxuriantes côtoient abeilles et papillons, entre magie et émerveillement. Admirez la façade iconique du 30 Avenue Montaigne et ouvrez une à une les 24 fenêtres de l’atelier des rêves Dior pour dévoiler chaque jour une nouvelle surprise.

Calendrier de l’Avent Dior, 410 euros. En vente sur le site de la marque.

Guerlain et sa ruche des merveilles

Découvrez le tout premier calendrier de la maison Guerlain. Le célèbre parfumeur a choisi de rendre hommage à son emblème, l’abeille, avec une création unique en forme de ruche dont les alvéoles renferment 25 petits trésors: fragrances miniatures, savons, crèmes de soin, bougies, rouge à lèvres ou encore céramiques à parfumer.

Calendrier de l’Avent Guerlain, 590 euros disponible sur le site de la marque.

Yves Saint-Laurent vous couvre d’or

Pour les fêtes de fin d’année, Yves Saint-Laurent vous propose une expérience unique avec son luxueux coffret orné de feuilles d’or. Faites rimer générosité avec responsabilité en offrant ce calendrier de l’Avent, composé à 100% de carton provenant de forêts gérées durablement, qui renferme des miniatures iconiques de la marque.

Calendrier de l’Avent Yves Saint-Laurent, 289,50 euros. En vente sur le site yslbeauty.fr

3 calendriers de créateurs étrangers à shopper Acqua Di Parma signe une collaboration inédite avec la maison de mode Emilio Pucci, connue pour ses imprimés pop, et dévoile un calendrier au design exceptionnel inspiré de l’emblématique boîte à chapeaux. Retrouvez tout l’univers de la marque, de ses célèbres parfums à la collection Maison (473 euros). Avis aux inconditionnels du Dr Barbara Sturm. La papesse du skincare propose 24 soins pour le visage: sérums, crèmes de jour comme de nuit, masques, sans oublier ses célèbres «drops». La panoplie parfaite pour un teint éclatant! (454 euros). Célèbre pour sa gamme de fragrances uniques et ses produits de luxe pour le bain, le corps et la maison, la marque londonienne Jo Malone dévoile 24 surprises parfumées, entre eaux de toilettes captivantes, miniatures bain et corps enivrantes et bougies envoûtantes (370 euros).

A lire aussi:

Louis Vuitton, Chanel, Dior… quand le luxe s’invite à table

Louis Vuitton: les parfums de la rentrée