3 établissements français dans le top 50 des meilleurs restaurants du monde

3 tables parisiennes figurent dans le classement des meilleurs restaurants du monde crédit photo : Getty images

Comme chaque année le World’s 50 Best Restaurants a dévoilé son classement des meilleures tables. Il s’agit du plus convoité de la gastronomie internationale. La cérémonie s’est déroulée au mois de juillet 2022 à Londres. Trois restaurants français, tous parisiens, y figurent.

Un top 10 dominé par l’Espagne

L’établissement danois Geranium, deuxième en 2021 derrière son compatriote Noma, a été sacré Meilleur restaurant du monde. Le restaurant péruvien Central (Lima) arrive deuxième, suivi par deux tables espagnoles: Disfrutar (Barcelone) et DiverXO (Madrid). Viennent ensuite Pujol (Mexico), Asador Etxebarri (Atxondo, Espagne), A Casa do Porco (São Paulo, Brésil), Lido 84 (Gardone Riviera, Italie), Quintonil (Mexico) et Le Calandre (Rubano, Italie). Le top 10 est dominé par l’Espagne, avec trois restaurants, devant le Mexique et l’ Italie , deux restaurants chacun.

3 restaurants français dans le classement

Comme l’année dernière, trois établissements français ont été distingués:

Septime

Le restaurant de Bertrand Grébaut, gagne deux places et se classe 22ème. Le jeune chef a fait ses classes auprès de Joël Robuchon et Alain Passard avant de fonder Septime en 2011. Distingué par une étoile au Guide Michelin, l’établissement figure parmi les plus en vue de la capitale.

80 rue de Charonne - 75011 Paris.

Menu déjeuner: 65 euros - Menu dîner: 110 euros

28e Le Clarence

Niché dans un superbe hôtel particulier du XIXème siècle au cœur du triangle d’or, Le Clarence est un restaurant gastronomique récompensé par deux étoiles au Guide Michelin. Le chef Christophe Pelé y propose une cuisine «instinctive, inspirée et d’une éclatante modernité» qui fait la part belle aux associations terre-mer.

31 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris

Menu déjeuner: de 110 à 210 euros - Menu dîner: de 160 à 320 euros

31e L’Arpège

Membre du cercle très fermé des restaurants trois étoiles depuis 1996, récompensé par cinq toques au guide Gault & Millau depuis 2010, L’Arpège fait partie des tables les plus illustres de la capitale. La nature et les saisons occupent une place centrale dans la cuisine du chef Alain Passard. Il cultive ses propres légumes. Parmi ses plates signatures: carpaccio de Saint-Jacques et radis, betterave en croûte de sel, chimère agneau-pigeon et tarte bouquets de roses.

84 rue de Varenne - 75007 Paris

Menu déjeuner: 185 euros - Menu terre et mer: 490 euros

Le World’s 50 Best, «baromètre mondial des tendances gastronomiques»

24 pays figurent au palmarès, dont 12 nouveaux entrants. Après l’Europe et ses 28 tables, les continents les plus représentés sont l’Amérique du Sud (8) et l’Asie (7). Au niveau européen, l’Italie (6 nominations) fait la course en tête avec l’Espagne (5), suivies du Danemark et de la France, ex-aequo avec trois restaurants.

Le World’s 50 Best Restaurants se veut un «baromètre mondial des tendances gastronomiques». Il est placé sous l’égide du magazine Restaurant, propriété du groupe de presse britannique William Reed. Le classement est établi par un jury de 1.080 experts indépendants (chefs, journalistes spécialisés, propriétaires de restaurants...), répartis dans 27 régions du globe. Chacun est appelé à voter pour ses dix tables favorites, dont au moins trois hors de sa région. Les votes sont certifiés par le cabinet Deloitte.

Le restaurant Geranium, du chef danois Rasmus Kofoed, sacré «meilleur restaurant au monde» Pour la deuxième année consécutive, Copenhague s’affirme comme la capitale mondiale de la gastronomie. Second derrière son compatriote Noma en 2021, le danois Geranium monte cette fois-ci sur la plus haute marche du podium. Le restaurant, trois étoiles au Guide Michelin depuis 2016, est installé au dernier étage d’un stade de football. Dans son menu facturé 3.200 couronnes danoises (environ 430 euros ), le chef Rasmus Kofoed fait la part belle aux produits locaux et de saison. Sur le site internet du World‘s 50 Best Restaurants, on peut lire: «Cinq ans après avoir cessé de manger de la viande, Kofoed a fait de Geranium un établissement sans viande, se concentrant uniquement sur les fruits de mer et les légumes locaux provenant de fermes biologiques et biodynamiques au Danemark et en Scandinavie. Chaque plat est une œuvre d’art complexe servie sur une vaisselle inspirée de la nature».

A lire aussi:

Les 5 restaurants étoilés les plus chers du monde

Top Chef: ces anciens candidats devenus chefs étoilés

Jean Imbert, de Top Chef au Plaza Athénée

Cyril Lignac, Philippe Etchebest: Combien gagne vraiment un chef étoilé?