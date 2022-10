3 accessoires malins pour vous aider à faire des économies d’énergie

Notre sélection d’accessoires malins pour aider à faire des économies d’énergie. crédit photo : Getty Images

Bien sûr, vous l’avez compris, vous n’habitez pas le château de Versailles et il est donc recommandé d’éteindre les lumières en quittant une pièce. Mais au-delà des pratiques de bon sens, il existe des accessoires pouvant vous aider à grignoter des euros sur les factures d’énergie.

1. Le détecteur de fuites thermiques pour prendre le problème à la source

Dans la maison, l’air s’infiltre et apporte le froid en hiver et la chaleur en été . Par les fenêtres, le bas des portes, les cheminées mais aussi les prises ou les tuyaux, il passe partout et, pour y remédier, vous augmentez le chauffage à Noël ou faites marcher la clim à fond au mois d’août. Il est bon de comprendre les problèmes pour y remédier. À l’aide d’un détecteur de fuites thermiques, vous saurez d’où viennent les arrivées de froid et de chaud, histoire d’entreprendre des travaux d’isolation au bon endroit. Comptez entre 39 et 70 euros pour cet outil malin. Vous pouvez aisément l’acheter à plusieurs pour tester les intérieurs entre amis.

2. Les thermostats programmables

Fini le thermostat unique que l’on règle sur une température pour toute la maison. En effet, est-il nécessaire qu’il fasse chaud l’après-midi dans la salle de bains ou qu’on soit accueilli en rentrant du travail par une température de 16° dans la salle à manger? Les thermostats programmables remplacent les bons vieux thermostats manuels. Vous pouvez ainsi choisir, pièce par pièce et heure par heure, la température idéale selon votre style de vie. Il vous en coûtera entre 60 et 100 euros pour un confort de vie appréciable. Plus chers et encore plus perfectionnés, les thermostats intelligents sont le nec plus ultra. Connectés à votre téléphone par un GPS, ils détectent vos allées et venues dans la maison. Ce sont donc de parfaits complices imaginés pour vous faire la vie douce. Leur prix avoisine les 200 euros selon les marques.

3. Les minuteries pour faire des économies d’énergie

Les différents opérateurs promettent le prochain avènement de box intelligentes qui s’éteindront pendant votre sommeil ou vos absences. En attendant, optez pour des minuteries partout dans la maison. Installée sur votre chauffe-eau, elle vous permet d’économiser sur votre facture électrique en évitant de laisser votre chauffe-eau électrique allumé toute la journée. Pour réduire la consommation “fantôme” des appareils électroniques, vous devez les éteindre complètement. Mais il y a toujours une télévision et/ou un chargeur sur une multiprise qui reste(nt) allumé(s) en veille. Grâce à la minuterie, ils s’éteindront pendant les heures où ils ne servent à rien. Il en est de même pour les décorations de Noël ou les lampes d’extérieur. Ces minuteries installées sur chaque prise coûtent entre 20 et 30 euros . Vous pouvez opter directement pour la box qui, pour environ 200 euros , sera votre vraie tête pensante et s’occupera de tous les objets connectés de votre maison.

MaPrimeRénov’, un coup de pouce aux économies d’énergie Lancée en 2020 et élargie à tous les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, en janvier 2021, MaPrimeRénov a pour but d’aider les propriétaires à faire des travaux qui permettront des économies d’énergie. Le dispositif n’est pas simple, mais une fois qu’il est compris, il peut s’avérer très utile. Les ménages sont divisés en quatre catégories, distinguées par des couleurs différentes: les bleus ont des revenus très modestes, les jaunes sont dits modestes, les violets perçoivent des revenus intermédiaires et les roses des revenus supérieurs. À titre d’exemple, un couple sans enfant gagnant au plus 31.003 euros par an et habitant en Ile-de-France , ou gagnant 22.320 euros par an s’il vit en province, est considéré comme ayant des revenus très modestes. Ces derniers peuvent prétendre à une prime allant jusqu’à 11.000 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur. Mais les travaux éligibles sont nombreux et vont de l’installation d’un système de chauffage jusqu’à l’isolation thermique ou un chauffe-eau économique. Cela vaut le coup de prendre un peu de temps pour remplir les questionnaires exigés par Bercy.

À lire aussi:

Bientôt des smartphones caméléons?