10 jeux de société à mettre dans sa valise pour s'amuser cet été

Les périodes de confinement ont remis au goût du jour les jeux de société, permettant à tous de retrouver le plaisir de moments partagés. Fini les soirées où chacun reste dans son coin avec son téléphone à la main. En famille, en couple ou entre amis, pour les petits comme pour les grands, découvrez notre sélection de jeux pour un été placé sous le signe du rire et de la bonne humeur.

Les indémodables

Uno: classique parmi les classiques, ce jeu de cartes accessible à partir de 6 ans consiste à se débarrasser de toutes ses cartes en associant des couleurs ou des symboles. Time's Up: LE jeu qui mettra de l'animation dans n'importe quelle soirée! Time's Up se joue en équipes et en 3 manches. Il consiste à faire deviner une série de mots en les décrivant, puis à partir d'un seul mot, puis en les mimant. Fou rire garanti! Dobble: un jeu de rapidité et d'observation accessible même aux plus jeunes. Facile à transporter pour improviser des parties à tout moment!

Pour les plus grands

Blanc-Manger Coco: le jeu politiquement incorrect par excellence! L'un des joueurs lit une phrase à trou, et les autres doivent sélectionner une carte parmi leur jeu pour compléter le texte. Âmes sensibles s'abstenir. Dans la même veine, Limite Limite vous garantira des apéros animés. À ne pas tester avec votre belle-mère (à moins qu'elle ait beaucoup d'humour). Code Names: un jeu d'association d'idées qui fait beaucoup parler de lui. Répartis en deux équipes, les joueurs incarnent soit un maître espion, soit un agent en mission. Leur but? Retrouver sous quel nom de code se cachent leurs informateurs. À partir de 14 ans.

En famille

Concept: un jeu d'ambiance et de déduction dont l'objectif est de faire deviner des objets, personnages ou titres en associant des icônes universelles. De 4 à 12 joueurs par équipes de deux. À partir de 10 ans. Bioviva: un jeu d'ambiance et de stratégie qui vous embarquera dans un voyage à la découverte de la nature. De quoi enrichir ses connaissances sur la Terre tout en s'amusant. Existe en version junior pour les plus jeunes. Azul: un jeu de plateau mêlant stratégie et esthétisme. Vous incarnerez un artisan chargé d'embellir les murs du palais royal d'Evora avec des azulejos, ces tuiles portugaises aux couleurs éclatantes. À partir de 8 ans. Les loups-garous de Thiercelieux: un jeu de rôle opposant villageois et loups-garous qui fait appel à vos facultés de déduction. Incontournable des soirées entre amis, il peut tout aussi bien se jouer en famille. À partir de 10 ans.

