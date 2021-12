10 beaux livres à offrir à Noël

A la période de Noël, comme chaque année, le casse-tête sempiternel de savoir ce que nous allons bien pouvoir offrir à nos proches, à nos enfants, nos parents, nos cousins, nos compagnes et nos compagnons, va encore se poser et nous torturer des jours et des nuits durant… Au cours de cet article, nous n'allons pas nous pencher sur le moyen de se montrer archi original et vous proposer toutes sortes d'idées farfelues, toutes plus singulières les unes que les autres, afin de gâter vos proches, non, puisque nous avons décidé de nous cantonner uniquement au concept suivant : le cadeau à lire !

Et puisque d'emblée nous prenons ce parti pris absolu, et que nous n'y dérogerons pas, et bien nous allons vous proposer, tout simplement, une petite sélection d'une dizaine de livres, qui seront tout simplement parfaits au pied du sapin de Noël ! Notre choix étant purement subjectif, il est probable que pour certaines et certaines d'entre-vous, quelques titres que nous allons vous proposer soient déjà connus, mais il y a tout de même de fortes probabilité pour que ce ne soit pas le cas de 100 % des ouvrages de notre sélection.

Si vous êtes partants pour partir à la découverte de beaux ouvrages qui méritent vraiment que l'on prenne le temps de les parcourir, et qui feront sans le moindre doute plaisir à recevoir, alors nous pouvons commencer !

10 beaux livres à offrir à Noel

I/ L'histoire de France vue par San Antonio, écrit par Frédéric Dard et parue

Pour celui ou pour celle qui n'a jamais lu un livre de Frédéric Dard mais qui veut le découvrir ou le faire découvrir, pourquoi ne pas envisager cette lecture ? Un peu de lecture transgressive ne fait pas de mal parfois et elle est d'autant plus plaisante lorsque le style s'y prête… Sachez que vous tenez là l'auteur qu'il vous faut, si telle est votre quête. Et si vous considérez que la période de Noël peut aussi être un moment dédié à la franche rigolade…alors c'est tout vu !

Quelle bonne idée que celle d'offrir un livre qui fera du bien par la gaieté et l'hilarité qu'il procure, et bien qu'il ne date pas d'hier, puisqu'il a été édité pour la première fois en 1964, c'est désormais un grand classique qui se pose là et qui vaut vraiment le détour ! A noter qu'une re-édition récente très réussie est parue il y a peu...

Si l'on devait tâcher de donner une idée du style de l'œuvre, d'une certaine manière, on peut dire qu'il est dans l'esprit des dialogues de Audiard par exemple, cela devrait vous donner une idée de l'esprit…

En parcourant « L'histoire de France vue par San Antonio », outre l'arrière-plan historique dense et vraiment bien creusé, vous allez découvrir tout un pan de la langue française que vous ne suspectiez sans doute même pas, et vous n'allez pas en revenir, sinon bien chamboulé !

Au fur et à mesure que l'ouvrage déroule sa chronologie, le commissaire San Antonio, qui est le personnage principal des livres de Frédéric Dard, va être amené à revisiter l'histoire de France, mais ceci à sa manière et avec ses mots et ses expressions satinés ou délicieusement froissées.

Frédéric Dard est passé maître dans la faconde grivoise savamment aspergée de métaphores sucrées-salées, le tout parcimonieusement saupoudré d'ironie et onctueusement fumé à l'humour noir…

C'est un régal pour celles et ceux qui savent se plonger sans retenue ni pudeur dans ce style inimitable, mais pour les autres, c'est un rejet souvent sans nuance et parfois un brin violent… D'une manière générale, l'auteur fait partie de cette catégorie d'écrivain que l'on adule, ou que l'on abhorre... Pour en faire l'apprentissage en tout confort, pour s'y sentir bien lové au chaud et en sécurité, peu importe votre âge par contre… Et même si une base en argot est préférable pour débuter sans boire la tasse sémantique trop fréquemment, vous allez vite devenir un expert en la matière, et faire fleurir en vous toute une jungle de nouveaux mots exotiques tous plus visuels les uns que les autres…N'est-ce pas cela une langue bien vivante ?

II/ Génération AB, de Alexandre Raveleau.

Voici un livre qui plaira tout particulièrement (pour ne pas exclusivement) aux tout juste quadras, qui ont passé pas mal d'heures devant la TV au cours des années 90.

Génération AB paraît chez Huginn & Muninn et explore cette époque au crible de la fameuse maison de production AB, et de ses si célèbres sitcoms ; un âge d'or pour certains...demeuré cultissime depuis.

De Dorothée à Corbier en passant par Ariane ou Hilguegue, de Cri-Cri d'Amour à Jacky en passant par Minet ou par Framboisier, de Pas de pitié pour les Croissants à Premiers Baisers, ou du Miel et les Abeilles au Club Dorothée ou à Salut les Musclés, la maison AB Production a connu un succès absolument phénoménal au cours de cette décennie, en France mais aussi dans tout le berceau francophone, avec toute une panoplie de nombreux programmes somme toute relativement ‘kitsch' (même les aficionados s'accordent là-dessus, ce n'est donc pas une critique gratuite…).

C'est donc tout cet univers tentaculaire que cet ouvrage très richement illustré va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir et d'explorer à foison pour certains, à satiété pour d'autres. Vous allez tout savoir ou presque sur les coulisses, les pilotes et les petites anecdotes en lien avec l'ensemble de ces séries qui sont toutes, ou presque, devenues cultes.

Il faut savoir que pour certains comédiens de ces dites séries, et cela vaut notamment pour Hélène et tout son petit monde, cela fait aujourd'hui plus de 30 ans de présence sur notre petit écran, ce qui n'est pas rien tout de même !

Si vous avez baigné dans ce bouillon de culture et de saveurs, alors vous ne pourrez décemment pas rester insensible à ce très bel ouvrage, et à son contenu qui se savoure et qui croustille vraiment de curiosités et d'anecdotes rigolotes que l'on se régale à découvrir !

Chaque chapitre est l'occasion d'un petit voyage dans le passé, avec des odeurs de chocolat chaud et de tartines pour certains, un goût de bi-choco dans la bouche pour d'autres…

Pour ce qui est du contenu texte à proprement parler, là encore, tout est très bien ficelé, le style est limpide et tout à fait adapté au but de l'ouvrage. Le ton est léger mais soigné et on appréciera aussi les quelques petits traits d'humour, toujours bienveillants, qui viennent égayer le tout.

Voici donc une super idée de cadeau de Noël en livre, avec de la lecture et des souvenirs figés en images, qui fera grand plaisir aux quadras, à n'en pas douter !

III/ Les quatre accords toltèques (the four agreement), écrit par Don Miguel Ruiz, et paru en 1997

Voici un livre absolument unique, que vous n'êtes pas près d'oublier. Une œuvre qui rencontre un succès fou dans le monde entier, puisqu'il a été traduit en pas moins de 46 langues et il se vend encore et toujours comme des petits pains !

Les quatre accords toltèques est un livre puissant de l'auteur mexicain, Don Miguel Ruiz, et nous semble vraiment être une excellente idée à titre de cadeau pour Noël, parce qu'il dégage une énergie positive absolument incomparable.

Dès sa sortie, cet ouvrage formidable est très vite devenu un véritable best-seller dans tous les pays anglophones (avec notamment plus de 9 millions de ventes rien qu'aux USA) et hispanophones (Amérique du Sud, Espagne). C'est en 1999, qu'il est enfin adapté dans la langue de Molière ainsi que dans de très nombreuses autres langues, et il continue donc depuis de se vendre un peu partout dans le monde.

Pour faire simple, cet ouvrage est dédié au développement personnel et part du principe que pour avoir une vie heureuse et épanouie, le plus important est de respecter certains accords que nous faisons avec nous-même. Ces accords sont au nombre de 4 (bien qu'un cinquième ait été ajouté plus tard, avec la sortie du « Cinquième accord toltèque » : Soyez sceptique, mais apprenez à écouter, en 2010) :

- avoir une parole impeccable (envers les autres, mais aussi envers soi-même)

- toujours faire de son mieux (il n'y a cependant pas d'obligation de réussite)

- ne pas faire de suppositions (clarifier chaque situation en posant des questions si besoin)

- ne jamais faire une affaire personnelle de ce qui vous arrive dans la vie.

La lecture de ce véritable guide ne pourra que vous faire le plus grand bien, et ce vaut tant pour le corps que pour l'âme... Avec un tant soit peu d'introspection personnelle, ce livre vous amènera sans le moindre doute à méditer sur certains des mécanismes qui dictent votre vie au quotidien, et vous amènera peut-être bien à revoir votre comportement dans certaines circonstances...à vous améliorer !

Si vous souhaitez offrir ce livre à un proche qui n'a pas forcément l'habitude de lire énormément, n'ayez aucune crainte, car le style est très simple et la lecture est légère. Elle peut tout à fait se fractionner au soir, par petites lampées de 15 à 20 minutes...

A la période de Noël, durant laquelle chaleur humaine et sens de partage doivent être tout particulièrement mis à l'honneur, offrir ce formidable ouvrage à un proche lui fournira cette petite claque d'amour, ce surplus d'énergie positive dont chacun se réclame…et ce n'est pas du luxe en la période actuelle !

IV/ Pardon le cinéma : 100 films que tu n'as pas vu, mais que tu vas adorer, par Clara Benyamin, Sophie Grech, Marc Moquin, Victor Bonnefoy et Simon Riaux.

Qui parmi nous peut raisonnablement affirmer qu'il n'aime pas le cinéma, tout court ? Personne, à priori, n'est-ce pas ? Et bien voilà le cadeau idéal, donc, pour à peu près n'importe qui de votre entourage, pour peu, tout de même, qu'il ait une télévision évidemment, et qu'il soit aussi un minimum curieux, d'une manière générale…

Pardon le Cinéma, à la base, c'est un podcast lancé en janvier 2020, qui n'a pas traîné à s'imposer comme un véritable carton (plus de 100 000 auditeurs chaque mois) et qui est dédié au 7ème Art. Dans cet ouvrage spécifiquement, l'équipe a consacré son temps à dégoter 100 véritables pépites qui sont passées sous les radars comme on dit, mais qui, pourtant, valent largement le détour ; ils ont ensuite compilé le tout dansun livre, et voilà donc le résultat !

De La Proie Nue à L'épine dans le Cœur en passant par Le Crocodile de la Mort ou Demain les Mômes, vous allez découvrir de petits joyaux du cinéma qui ont en plus l'avantage de couvrir absolument tous les styles de cinéma possibles et imaginables, alors ne vous privez pas et offrez cette petite bible du méconnu à vos proches.

Si vous comptez dans votre entourage un véritable cinéphile, peut-être bien qu'il connaîtra quelques-uns de films contenus dans l'ouvrage, mais ne le privez surtout pas d'en découvrir des dizaines d'autres, car cela n'a pas de prix, il vous le dira bien assez tôt !

Marier Noël et la culture cinématographique ?… Pourquoi pas avec ce très bel ouvrage qui déborde d'originalité !

V/ Les Recettes Enchantées de Disney.

Alors voilà un livre que l'on destinera en particulier aux vrais fans de Disney, et aux enfants ou aux parents qui aiment cuisiner...

Vous l'aurez compris, le titre est assez éloquent pour cela, ce livre contient de quoi se mettre au fourneau… Oui mais toute la subtilité de la chose revient à le faire à la mode Disney voyez vous…

Alors évidemment, dit comme ça on s'imagine tout de suite une baguette à la main en train de faire valser les ingrédients, les contenants à travers la cuisine ou alors au bord d'une table à regarder les assiettes, les saladiers et les couverts se disputer les rôles, mais...ce n'est pas tout à fait ce que nous promet cet ouvrage…

Déjà, il faut commencer par dire, même si avec la maison Disney, c'est systématique, que nous avons affaire à un très bel objet. Le livre en lui-même est très joli, la reliure est solide et le papier de très bonne qualité, tout est parfait à ce niveau là, même un enfant pourra le conserver longtemps ! Pour ce qui est du contenu, vous allez trouver une quarantaine de recettes originales, qui vont vous permettre de redécouvrir les plus grands chefs-d'œuvre créés par les studios Disney au cours de leur histoire.

Nul besoin d'être un chef étoilé ou un pâtissier hors pair, les recettes sont relativement simples, mais surtout, elles sont fort bien expliquées et illustrées ! En outre, la façon de les amener est toujours très ludique, ce qui est un plus très important pour les enfants notamment...mais pas seulement.

Il y a de tout pour les petits gourmands que nous sommes ou que nous avons autour de nous, et si vous pensez que Disney ne fait que pour les bouches sucrées, détrompez-vous, car le livre possède aussi de nombreuses préparations salées, qui elles aussi, s'avèrent tout simplement succulentes !

Les fans de Disney seront ravis de recevoir un si joli cadeau, et cela leur donnera l'occasion de découvrir certains petits plats, certains gâteaux délicieux, alors n'hésitez pas une seconde et offrez-leur… Les enfants quant à eux, auront tout simplement l'impression de préparer les mêmes gâteaux qu'il y a dans leurs films d'animations ou leurs dessins-animés préférés, alors là encore, le succès est déjà dans la poche…

VI/ Les Recettes des films du Studio Ghibli.

Parce que nous n'avons de part ni dans l'une, ni dans l'autre de ces deux sociétés, et parce que nous adorons tout simplement leur travail à toutes deux, nous ne pouvions décemment pas vous proposer les Recettes Disney, sans en contrepartie aussi vous parler des Recettes des films du Studio Ghibli !

Du Royaume des Chats, au Château Ambulant, en passant par le Voyage de Chihiro, de Princesse Mononoke à Porco Rosso en passant par Kiki la petite Sorcière, le Studio Ghibli n'a de cesse de nous transporter dans des mondes et dans des univers, tous plus incroyables et magiques les uns que les autres, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs…

Dans cet ouvrage tout bonnement magnifique, avec des superbes matériaux, et un papier lui aussi d'excellente facture, vous allez retrouver toutes sortes de petites histoires et d'anecdotes autour de longs métrages, mais aussi des recettes directement tirées de ces derniers, et qui vous régaleront tant le palais que l'âme !

Afin de vous imprégner à nouveaux des histoires fantastiques décrites par le Studio Ghibli, ou bien afin de les appréhender en douceur avant de passer au visionnage des animés, ce livre sera tout simplement parfait !

Du ramen de Ponyo sur la falaise aux brioches aux haricots rouges du Voyage de Chihiro, en passant par la tourte de harengs au potiron de Kiki, ou par le bento somptueux de Mon Voisin Totoro, il y en aura pour tous les goûts puisque ce sont pas moins de 20 recettes qui sont reprises et détaillées dans le livre.

Un livre merveilleux, pour tous les amoureux de la poésie si particulière qui émane des créations du Studio Ghibli, ou pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore, mais qui se régaleront, dans tous les sens du terme, en en faisant la découverte.

VII/ Le Petit Prince, d'Antoine de Saint Exupéry paru en 1943

Voici à présent un véritable chef d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, puisque nous allons parler du Petit Prince, qui est une merveille absolue, un incontournable à côté duquel passer revient à se priver d'un bout de soleil dans la vie, ni plus ni moins…

Quel livre serait plus adapté que celui-ci pour être offert au pied du sapin ? Difficile à dire, d'autant plus qu'il peut autant être offert à un enfant qu'à un adulte...même si, beaucoup d'entre ces derniers l'ont sans nul doute déjà au moins une fois.

Que dire pour parler du Petit Prince de façon simple et objective ?

Ce livre est un véritable petit conte philosophique tissé de jolies couleurs et baigné d'optimisme. Une œuvre absolument intemporelle et inimitable, qui va vous embarquer dans des aventures absolument incroyables, à la rencontre de personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres, dans des contextes fabuleux…

Le businessman, le buveur, le monarque, la rose, l'allumeur de réverbères ou bien le géographe ou le renard, chaque rencontre donne lieu à des échanges épurés, qui soulignent et servent de mise en abîme à certains travers, à certains traits propres aux hommes.

Un des avantages notoires avec cette œuvre majeure de la littérature française, c'est qu'elle est vraiment à la portée de tous les âges, avec, cela va de soit, plusieurs niveaux de lecture… Alors c'est un livre absolument parfait pour être partagé, pour faire la lecture avec votre enfant par exemple, et pour l'accompagner dans ses premiers pas de lecteur.

En tout et pour tout, Le Petit Prince, s'est vendu à plus de 145 millions d'exemplaires de par le monde , (en France, les ventes se chiffrent à 12 millions d'exemplaires), il a été traduit en 270 langues et dialectes (il existe même des éditions en braille, il faut le souligner !).

Il faut vraiment partager ce véritable petit bijou auprès de nos enfants, et ne pas hésiter non plus à le remettre sur la route de certains adultes, qui l'ont un peu oublié au fil des années, et Noël est l'occasion parfaite pour cela, alors...pensez-y, pourquoi pas ? D'autant plus qu'il existe de très nombreuses éditions avec des illustrations et parfois même des pliages, qui donnent corps et volume à l'univers, de façon tout simplement magique...

VIII/ Star Wars, Atlas Galactique, par Tim Mc Donagh et Emil Fortune.

Dans ce très bel ouvrage écrit par Emil Fortune et illustré par Tim Mc Doagh, vous trouverez à peu près tout ce qu'il faut savoir de la saga Star Wars… Les personnages (les gentils et les méchants bien sûr...), les lieux (que ce soient les planètes ou autres...), les batailles (spatiales ou terrestres), les vaisseaux (de l'Empire, des Rebelles), qui sont autant de protagonistes au cours l'aventure, tout est là, dans cette Encyclopédie vraiment très bien faite et très bien ficelée !

En outre, pour toutes celles et tous ceux qui ont toujours voulu se faire une idée (et ils sont nombreux…), le livre propose une carte de la Galaxie ainsi qu'une frise chronologique sur laquelle chaque événement passé, présent et futur est répertorié. Tous les outils nécessaires pour répondre à toutes les questions que vous vous êtes jamais posées sur la saga ou sur l'univers Star Wars sont là, et plus encore !

Le format est un peu hors norme (36 cm x 29 cm) ce qui en fait un très bel objet qui sort un peu du rang, et il présente un papier épais au style un peu ancien. Si vous souhaitez faire un beau cadeau sous forme d'un livre à un ami ou un membre de la famille qui affectionne tout particulièrement l'univers de Star Wars, alors cet ouvrage est peut-être bien très exactement ce qu'il vous faut…

Et si vous envisagez plutôt ce cadeau comme une manière de faire découvrir l'univers presque infini de Star Wars, à une personne qui ne le connaît pas encore, alors là aussi, ce livre a tout son intérêt, grâce à des illustrations vraiment très belles et à sa manière vraiment didactique d'amener les informations en les imbriquant correctement les unes dans les autres, afin de n'en pas dégrader la logique historique de la chronologie du récit.

Noël peut aussi tout à fait rimer avec sabre laser, avec Faucon Millénium, avec Tatooine ou avec Luke Skywaker… Et si vous en doutiez, faites l'essai pour voir, vous allez être surpris de constater le vrai pouvoir de la Force…

IX/ Le Guide du Routard – Road Trips France.

Inutile de faire très long pour cet ouvrage en particulier, puisque même si vous n'êtes pas un habitué de la série et que vous n'en avez jamais vraiment lu avec insistance, le concept en lui-même ne vous est par contre sans doute pas étranger…

Alors voilà une idée de livre à offrir pour Noël, que vous réserverez à une personne un brin aventureuse, qui aime la découverte et n'a pas peur d'un peu d'inattendu dans sa vie…

Cet ouvrage s'escrime donc à décliner de très beaux road trips de notre beau territoire français, et il y en a pas moins de 37, qui sont très éclatés géographiquement parlant.

Si vous aimez suivre de beaux itinéraires avec un contexte culturel intéressant, si vous avez envie de découvrir des petits coins spéciaux où la gastronomie se fête autour de plats régionaux conviviaux et délicieux, si vous avez faim de paysages à couper le souffle et d'anecdotes historiques croustillantes, alors voilà LE livre qu'il vous faut…

Que vous soyez plutôt du genre à tout faire à pied, et à randonner chaque fois que cela est possible, que vous soyez plutôt pédalage à vélo et sortie bucolique en famille, que vous soyez adepte du camping ou de la caravane, peu importe puisqu'il y en a pour absolument tous les goûts au fil des pages, alors n'hésitez pas…

Ce n'est pas parce qu'à Noël la neige et le froid semblent nous engourdir un peu que lorsque les beaux jours seront revenus, les envies de soleil et de balades ne seront pas de nouveau vibrantes et pimpantes !

Trouver dans ses petits souliers parmi les plus beaux détours et les plus belles routes de France, voilà qui fera sans nul doute plaisir à pas mal de vos proches, non ?

X/ Premier sang, d'Amélie Nothomb.

Voici le 30ème roman de la dame au chapeau, comme on l'appelle dans le milieu, et celui-là encore une fois, fait mouche et ne déçoit pas.

Sous la forme d'un conte, mais sans pour autant abandonner son sens aigu de la fiction, Amélie Nothomb nous livre un récit personnel qui parle de la disparition de son père au 17 Mars 2020…

De nouveau, le style est absolument éblouissant, avec le « Je » en lieu et place du père et les descriptions qui savent encore mieux cerner les choses que ne le font nos yeux et nos propres sens…Nous préférons ne pas trop en dire au sujet du contenu de ce livre, car il permettra à pas mal de lecteurs et de lectrices de rencontrer Amélie Nothomb dans toute la splendeur de sa plume à la fois leste, drôle, gaie et pourtant toujours grave…

Le tout donne dans une sorte d'extravagance ordonnée et disciplinée à la ligne d'écriture et vous fera voyager loin au-dedans de ce que l'âme peut et doit livrer pour permettre à l'autre de la cerner un tant soit peu dans l'échange.

Un beau cadeau à faire à tous les amoureux de la littérature qui touche à la biographie tout en donnant dans la fiction, un livre tout en pudeur et en maîtrise, avec ce zest d'inertie onirique qui fait la marque de l'auteure…

Une bien belle idée pour faire plaisir à Noël...

...par Romain Pillard