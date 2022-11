10 astuces pour faire facilement des économies d’essence

La hausse des prix à la pompe impacte le pouvoir d’achat des automobilistes. crédit photo : Getty Images

La hausse des prix à la pompe gonfle le budget dédié aux déplacements et impacte le pouvoir d’achat des automobilistes. Si nous sommes tributaires du prix des carburants, nous pouvons toutefois agir sur notre consommation en adoptant des gestes simples, et ainsi économiser 10 à 20% de carburant. Découvrez 10 astuces permettant de consommer moins d’essence.

1. Adoptez une conduite souple et zen

La souplesse au volant est l’un des principes de base de l’écoconduite. Elle se veut à la fois plus écologique et économique. L’objectif est de maintenir une vitesse constante afin de moins solliciter le moteur, et ainsi consommer moins d’essence. Adopter une conduite souple peut vous faire économiser jusqu’à 20% de carburant selon le modèle de votre voiture. Pour cela, évitez les coups d’accélérateur et les freinages intempestifs. Roulez calmement, sans à-coups. Accélérez doucement quand le feu passe au vert, et freinez graduellement lorsqu’il passe au rouge. Essayez autant que possible d’anticiper la circulation (véhicule à l’arrêt, piéton qui traverse…) en portant le regard loin devant vous.

2. Coupez le moteur à l’arrêt

Contrairement aux anciennes voitures, les nouveaux moteurs supportent très bien les arrêts et redémarrages fréquents. Le système Stop and Start , qui commande la coupure de l’allumage dès que la vitesse passe sous les 5 km/h, se généralise sur les véhicules neufs. Il permet de réaliser jusqu’à 8% d’économies si vous roulez principalement en ville, avec beaucoup d’embouteillages, et 3% dans des conditions normales. Ne laissez pas le moteur tourner inutilement: coupez le contact pour tout arrêt supérieur à 1 minute , que ce soit pour téléphoner, consulter votre itinéraire ou attendre un ami.

3. Optimisez l’usage de la boîte de vitesses

Le régime moteur détermine la consommation. Plus il est haut, plus vous brûlez d’essence. Pour une conduite la plus économique possible, passez la vitesse supérieure dès 2.000 tours/minute (moteur diesel) ou dès 2.500 tours/min (moteur essence). Évitez de rester bloqué en 1re. Dès que vous accélérez, changez vos rapports le plus vite possible pour rouler au maximum à bas régime et ainsi réduire votre consommation. Même en ville, passez la 4e, voire la 5e plutôt que de rester en 3e.

Contrairement aux idées reçues, rouler au point mort demande de l’énergie au moteur, car il a besoin de carburant pour maintenir son ralenti. À l’inverse, le moteur ne consomme rien si vous utilisez le frein moteur. C’est vrai pour les descentes, mais également en cas de ralentissement. L’ utilisation du frein moteur permet de faire des économies d’essence: que ce soit en ville à l’approche d’un feu ou sur route, ayez le réflexe de rétrograder plutôt que de freiner .

4. Utilisez la climatisation avec parcimonie

Pratiquement toutes les voitures sont équipées de la climatisation aujourd’hui, et c’est presque un réflexe de l’allumer dès qu’il fait chaud. Voilà qui pourrait vous faire réfléchir: la climatisation consomme jusqu’à un litre supplémentaire aux 100 km. Pour un véhicule essence, la surconsommation de carburant liée à l’utilisation de la climatisation est en moyenne de 31% en ville, et 16% sur route. Pour une voiture diesel, c’est respectivement +35% et +20%. Lorsque vous roulez à faible allure, il est donc préférable d’ouvrir les fenêtres pour rafraîchir naturellement l’habitacle .

5. Recherchez l’aérodynamisme

Sur autoroute, le manque d’aérodynamisme peut entraîner une surconsommation de l’ordre de 10%. Retirez les accessoires superflus qui ralentissent votre véhicule à cause de la prise au vent: galerie et barres de toit, porte-vélos, porte-skis… Privilégiez les remorques et les porte-vélos accrochés à l’arrière. De même, s’il est préférable de rouler fenêtres ouvertes à faible vitesse pour éviter la surconsommation liée à la climatisation, c’est l’inverse sur autoroute. Veillez donc à fermer les fenêtres lorsque vous roulez rapidement . C’est également le cas pour le toit ouvrant.

6. Allégez le poids de votre véhicule

Plus votre véhicule est lourd, plus il consomme de carburant. Cela semble évident, mais on a souvent tendance à conserver des objets inutiles dans sa voiture. Pour faire des économies, videz votre coffre , inspectez la boîte à gants, les rangements de portes, la plage et la banquette arrière. Autre astuce: ne faites pas totalement le plein lors du passage à la pompe. Chaque litre de carburant représente autant de kilogrammes à transporter. Vous envisagez de changer de voiture? Gardez en tête que la consommation de carburant augmente de 7% quand le véhicule s’alourdit de 100 kg.

7. Réduisez votre vitesse moyenne

Comment économiser du carburant au volant? En roulant un peu moins vite, tout simplement. La consommation d’essence augmente de manière exponentielle avec la vitesse. Ainsi, elle double en passant de 40 à 80 km/h. En réduisant votre allure de 10 km/h, vous économisez environ un litre aux 100 km . À 120 km/h au lieu de 130, vous ne mettrez que 4 minutes de plus pour faire 100 km, soit 18 minutes pour un trajet Paris-Lyon. À la clé, de belles économies.

8. Choisissez bien vos pneus et contrôlez régulièrement la pression

Les pneumatiques représentent entre 20 et 30% de la consommation de carburant des véhicules. Rouler avec des pneus sous-gonflés augmenterait la consommation de carburant de 4%. Sous-gonflés, les pneus s’usent également plus vite. Résultat, il faut les changer plus souvent, ce qui n’est pas sans incidence sur le porte-monnaie. Pensez donc à vérifier la pression de vos pneus tous les mois ou tous les 500 km.

Le modèle des pneus est également important. Selon le magazine Que Choisir , “en choisissant bien ses pneus, il est possible de réduire de 10% la consommation en carburant de son véhicule et de réaliser ainsi des économies allant de 80 à 160 euros par an selon la taille et la largeur des pneus”. Il existe désormais des pneus “basse consommation” réduisant la résistance au roulement. Le pneu Energy Saver de Michelin permettrait ainsi d’économiser 3% de carburant.

9. Pensez au covoiturage et limitez les petits déplacements

Changez vos habitudes est un bon moyen de faire des économies d’essence. Savez-vous que les deux premiers kilomètres d’un trajet sont les plus polluants et les plus coûteux? La surconsommation atteint 45% sur le premier kilomètre, et 25% sur le second. En laissant votre voiture au garage pour les trajets courts, vous économisez non seulement de l’argent, mais vous faites un geste pour la planète et pour votre santé si vous optez pour la marche ou le vélo . Pensez également à grouper vos déplacements.

Pour les distances plus longues, qu’elles soient parcourues de manière ponctuelle ou régulière, privilégiez le covoiturage et les transports en commun . Les plateformes se multiplient, à l’image de Karos, spécialisée dans les déplacements domicile-travail. Blablacar propose désormais des fonctionnalités permettant de calculer facilement les économies réalisées en covoiturant plutôt qu’en vous déplaçant seul.

10. Passez pour de bon à l’électrique

Quel meilleur moyen de faire des économies sur le plein que de troquer votre moteur thermique pour un moteur électrique? Certes, le prix à l’achat d’un véhicule électrique est plus élevé, mais l’État propose des aides pour encourager les automobilistes à la conversion . Une étude comparative du magazine Que Choisir sur les coûts de détention des véhicules souligne l’intérêt économique d’opter pour une voiture électrique. En tenant compte de l’ensemble des coûts (différence entre prix d’achat et prix de revente, énergie, assurance, entretien…), le magazine démontre que, hormis pour les véhicules de grande taille, les voitures électriques sont plus rentables que les modèles à propulsion thermique . Si vous vivez en milieu urbain, investir dans un scooter électrique peut vous permettre de gagner non seulement de l’argent, mais aussi du temps dans vos trajets quotidiens.

