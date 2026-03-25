Israël mène des frappes sur Téhéran, Trump assure que les USA négocient avec l'Iran

Israël a mené des frappes mercredi sur Téhéran, après que le président américain Donald Trump a fait état de progrès dans les négociations qu'il dit en cours entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre.

L'armée israélienne a annoncé sur Telegram des bombardements contre des infrastructures à travers la capitale iranienne. L'agence de presse semi-officielle iranienne SNN a rapporté que les frappes avaient visé des zones résidentielles.

Le Koweït et l'Arabie saoudite ont déclaré pour leur part avoir repoussé des attaques de drone, sans préciser leur provenance.

Les Gardiens de la révolution iranienne ont lancé de nouvelles attaques contre plusieurs cibles en Israël, notamment Tel Aviv, ainsi que contre des bases militaires américaines au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn, rapportent les médias d'Etat iraniens.

Donald Trump a affirmé mardi que les Etats-Unis parlaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités. Une source a confirmé que Washington avait transmis à Téhéran un "plan de paix" en 15 points.

L'Iran a de nouveau démenti la tenue de discussions directes avec les Etats-Unis, un porte-parole de l'armée iranienne déclarant que Téhéran "ne pourra jamais s'entendre" avec Washington.

Au Liban, l'armée israélienne va occuper dans le Sud une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors que Tsahal continue ses opérations contre le Hezbollah pro-iranien.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

07h17 - L'Australie, via son ministère de l'Intérieur, annonce restreindre l'accès à son territoire à certains détenteurs d'un visa iranien, précisant que cette décision vise à protéger l'intégrité de son système d'immigration.

06H50 - Les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes, dit un porte-parole de l'armée iranienne cité par les médias d'Etat.

"Votre lutte intérieure en est-elle arrivée au point où vous négociez avec vous-mêmes?", interroge Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne.

"Nous ne pourrons jamais nous entendre avec des gens comme vous."

04h24 - Les prix de l'énergie et du pétrole ne retrouveront pas leurs niveaux antérieurs avant que la stabilité régionale ne soit garantie par les forces armées iraniennes, dit un porte-parole du commandement unifié des armées iraniennes.

00h07 - Un incendie se déclare à l'aéroport international de Koweït après une attaque de drone contre un réservoir de carburant, dit l'autorité de l'aviation civile du Koweït.

Aucune victime n'a été signalée.

00h21 - Le ministère canadien des Affaires étrangères dénonce le projet d'Israël d'occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani et estime que "la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne doivent pas être violées".

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Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)