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Etats-Unis: Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mai
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 17:47

Une galerie marchande à Las Vegas

Une galerie marchande à Las Vegas

Le ‌moral des ménages américains ​s'est dégradé plus que prévu en mai, montrent vendredi les ​résultats définitifs de l'enquête mensuelle de ​l'Université du Michigan.

Son ⁠indice de confiance a ‌reculé à 44,8 après 49,8 en avril. Les économistes ​et ‌analystes interrogés par Reuters ⁠prévoyaient en moyenne un chiffre de 48,2.

La composante du ⁠jugement des ‌consommateurs sur leur situation ⁠actuelle a diminué à ‌45,8 en mai ⁠après 52,5 le mois précédent ⁠et un ‌consensus à 47,9.

Celle des perspectives ​a ‌reculé, à 44,1 contre 48,1 en avril et ​une première estimation à 48,5.

Les anticipations d'inflation ⁠à un an sont pour leur part ressorties à 4,8%, après 4,7% en avril.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ​Blandine Hénault)

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