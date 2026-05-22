information fournie par Reuters • 22/05/2026 à 13:08

Football: Arbeloa quittera le Real Madrid à la fin de la saison

L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa

‌Alvaro Arbeloa ​a annoncé vendredi qu'il quittait ​son poste d'entraîneur ​du Real ⁠Madrid a la ‌fin de la saison, ​quatre ‌mois après ⁠avoir remplacé son compatriote espagnol ⁠Xabi Alonso ‌à la ⁠tête du ‌club ⁠15 fois champion d'Europe.

Le ⁠Real ‌va terminer la ​saison ‌sans avoir remporté le ​moindre titre.

(Rédigé ⁠par Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van ​Overstraeten)