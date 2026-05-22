Football: Arbeloa quittera le Real Madrid à la fin de la saison

L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa a annoncé vendredi qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid a la fin de la saison, quatre mois après avoir remplacé son compatriote espagnol Xabi Alonso à la tête du club 15 fois champion d'Europe.
Le Real va terminer la saison sans avoir remporté le moindre titre.
(Rédigé par Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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