EN DIRECT-Le Pakistan soumet une proposition américaine à l'Iran pour mettre fin à la guerre

Islamabad a soumis une proposition américaine à l'Iran pour mener des discussions sur la fin de la guerre qui pourraient avoir lieu en Turquie ou au Pakistan, a déclaré mercredi à Reuters un haut représentant iranien.

La source, s'exprimant sous couvert d'anonymat, n'a pas précisé si cette proposition faisait partie du "plan de paix" en 15 points évoqué par Donald Trump.

Ces commentaires sont un rare signe d'ouverture de la part du régime iranien qui s'évertue jusqu'ici à nier l'existence de discussions avec Washington.

Le commandement unifié des forces armées iraniennes, entité dominée par le Corps des gardiens de la révolution, avait balayé plus tôt les déclarations du président américain faisant état d'avancée dans les négociations, un porte-parole soulignant que Téhéran "ne pourra jamais s'entendre" avec Washington.

Donald Trump a assuré mardi que les Etats-Unis parlaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord. Une source a confirmé que Washington avait transmis à Téhéran un "plan de paix" en 15 points.

L'Iran a eu une "très mauvaise expérience avec la diplomatie américaine", a déclaré Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dans un entretien accordé à India Today.

L'armée israélienne a annoncé sur Telegram des bombardements contre des infrastructures à travers la capitale iranienne, Téhéran. L'agence de presse semi-officielle iranienne SNN a rapporté que les frappes avaient visé des zones résidentielles.

Le Koweït et l'Arabie saoudite ont déclaré pour leur part avoir repoussé des attaques de drone, sans préciser leur provenance.

Les Gardiens de la révolution iranienne ont lancé de nouvelles attaques contre plusieurs cibles en Israël, notamment Tel Aviv, ainsi que contre des bases militaires américaines au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn, rapportent les médias d'Etat iraniens.

Au Liban, l'armée israélienne va occuper dans le Sud une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors que Tsahal continue ses opérations contre le Hezbollah pro-iranien.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

13h10 - Le transporteur maritime Hapag-Lloyd estime faire face à des coûts supplémentaires de l'ordre de 40 à 50 millions de dollars par semaine à cause du conflit au Moyen-Orient, selon son directeur général, Rolf Habben Jansen, qui cite une hausse du prix de l'essence, des assurances et du stockage pour les conteneurs.

"On ne peut pas simplement balayer cela d'un revers de main", a-t-il déclaré à la télévision ntv, ajoutant que les prix se répercuteraient sur les clients.

12h36 - Le Pentagone annonce avoir conclu des accords avec plusieurs entreprises d'armement pour augmenter la production des systèmes de défense et de munitions dans le cadre de sa guerre menée contre l'Iran.

L'investissement est de 500 millions de dollars sur plusieurs années et concerne des entreprises comme BAE Systems, Lockheed Martin et Honeywell, ajoute le Pentagone.

12h35 - L'Arabie saoudite a intercepté deux drones au-dessus de Riyad et dans l'est du pays, rapporte le ministère saoudien de la Défense.

12h28 - L'armée israélienne déclare avoir lancé plusieurs salves de frappes aériennes sur Téhéran.

10h58 - Le Pakistan a transmis à l'Iran une proposition américaine, selon un haut responsable iranien à Reuters, qui ajoute que le lieu des pourparlers n'était pas encore déterminé.

La Turquie et le Pakistan sont envisagés pour accueillir ces discussions, selon la source s'exprimant sous couvert d'anonymat qui ne précise pas si cette proposition faisait partie du "plan de paix" en 15 points évoqué par Donald Trump.

10h45 - Moscou dit n'avoir reçu aucune information de la part de l'Iran concernant le "plan de paix" en 15 points évoqué par Donald Trump pour mettre fin au conflit avec Téhéran.

"Nos amis iraniens ne nous ont transmis aucune information en ce sens. Nous ne connaissons pas la crédibilité de ces informations," dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

10h38 - La Turquie "joue un rôle de messager" entre les Etats-Unis, l'Iran ainsi que des pays du Golfe pour encourager à la désescalade et aux négociations directes, déclare à Reuters Harun Armagan, vice-président chargé des affaires étrangères au sein de l'AKP, le parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan.

10h33 - Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln est sous constante surveillance de la part de l'armée iranienne, selon un commandant de la marine iranienne, qui ajoute que le bâtiment de guerre sera pris pour cible quand il sera à portée de tir, rapporte le média iranien SNN.

09h36 - "Sur la base de mes informations et contrairement aux affirmations de Trump, aucune négociation directe ou indirecte n'a eu lieu entre les deux pays jusqu'ici", déclare l'ambassadeur iranien au Pakistan, Reza Amiri Moghadam, cité par l'agence iranienne Irna.

Des pays amis comme le Pakistan cherchent à préparer le terrain pour un dialogue entre Téhéran et Washington, précise-t-il toutefois, ajoutant espérer que cela puisse aider à mettre fin à la guerre.

Islamabad a dit mardi être disposé à accueillir de potentiels pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, son premier ministre Shehbaz Sharif déclarant sur le réseau social X qu'Islamabad soutenait totalement les efforts en cours pour poursuivre le dialogue afin de stopper le conflit.

09h15 - Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk, exhorte les belligérants à mettre fin au conflit, décrivant la situation au Moyen-Orient comme extrêmement dangereuse et imprévisible.

"Le conflit a un pouvoir sans précédent de prendre au piège des pays (...) partout dans le monde", a-t-il déclaré lors d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme de l'Onu à Genève tenue à l'initiative des Etats du Golfe.

"La seule voie garantissant d'empêcher cela est de mettre fin au conflit et j'appelle tous les Etats, en particulier ceux avec de l'influence, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour y parvenir."

08h50 - Au moins sept soldats irakiens des Forces de mobilisation populaire (FMP) ont été tués et 13 autres blessés dans la province d'Anbar, dans l'ouest de l'Irak, dans des bombardements contre un site du groupe de milices irakiennes chiites soutenues par l'Iran, rapporte un média d'Etat irakien.

08h48 - L'Iran a eu une "très mauvaise expérience avec la diplomatie américaine", déclare Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dans un entretien accordé à India Today.

Il réitère l'absence de dialogue et de négociations avec Washington, ajoutant que les forces armées se concentrent sur la défense du pays.

08h07 - Le ministère chinois des Affaires étrangères indique que Pékin est en communication avec toutes les parties pour permettre aux navires chinois de naviguer à travers le détroit d'Ormuz.

La Chine travaille sans relâche pour la paix, a assuré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Abbas Araqchi.

07h17 - L'Australie, via son ministère de l'Intérieur, annonce restreindre l'accès à son territoire à certains détenteurs d'un visa iranien, précisant que cette décision vise à protéger l'intégrité de son système d'immigration.

06H50 - Les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes, dit un porte-parole de l'armée iranienne cité par les médias d'Etat.

"Votre lutte intérieure en est-elle arrivée au point où vous négociez avec vous-mêmes?", interroge Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne.

"Nous ne pourrons jamais nous entendre avec des gens comme vous."

04h24 - Les prix de l'énergie et du pétrole ne retrouveront pas leurs niveaux antérieurs avant que la stabilité régionale ne soit garantie par les forces armées iraniennes, dit un porte-parole du commandement unifié des armées iraniennes.

00h07 - Un incendie se déclare à l'aéroport international de Koweït après une attaque de drone contre un réservoir de carburant, dit l'autorité de l'aviation civile du Koweït.

Aucune victime n'a été signalée.

00h21 - Le ministère canadien des Affaires étrangères dénonce le projet d'Israël d'occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani et estime que "la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne doivent pas être violées".

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)