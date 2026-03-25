information fournie par Boursorama avec AFP • 25/03/2026 à 17:34

L'Italie entrera en récession si la guerre se prolonge au Moyen-Orient, selon Confindustria

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'Italie a déjà perdu 0,2 point de croissance avec la guerre au Moyen-Orient et risque d'entrer en récession si ce conflit se prolonge, a estimé mercredi le centre d'études de l'organisation patronale italienne Confindustria.

Si la guerre au Moyen-Orient s'arrêtait fin mars, le produit intérieur brut (PIB) italien verrait sa croissance limitée à 0,5% en 2026, contre 0,7% prévu jusqu'ici, d'après Confindustria.

L'économie italienne risque cependant de stagner si la guerre continue au deuxième trimestre et le pays risque même d'entrer cette année en récession (-0,7%) si le conflit se prolonge jusqu'à fin 2026, selon l'étude de Confindustria.

Au cours des deux premiers mois de 2026, les indicateurs étaient au vert et l'Italie poursuivait sur sa lancée de fin 2025, avec une croissance meilleure que prévu, soutenue par la consommation et les investissements, rappelle Confindustria.

Mais l'économie a freiné avec la guerre au Moyen-Orient: les foyers risquent de moins dépenser dans ce contexte d'incertitude, les entreprises de moins investir.

La croissance des exportations devrait ralentir à +0,6% sur 2026, contre +1,2% en 2025, si la guerre s'arrête fin mars, d'après l'étude.

L'inflation devrait atteindre 2,5% sur l'année, contre 1,5% en 2025, notamment à cause de la hausse des coûts de l'énergie liée à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Si la guerre se prolonge, les entreprises italiennes pourraient en particulier voir leur facture énergétique augmenter de 21 milliards d'euros en 2026, selon les calculs de Confindustria.

Le taux de chômage pourrait remonter à 5,8% sur l'année 2026, après avoir atteint un record historique à la baisse en janvier (5,1%).