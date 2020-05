Debrief Bourse du 22 mai : les tensions entre Pékin et Washington pèsent sur le CAC 40

La Bourse de Paris a débuté en nette baisse vendredi (-1,43%), toujours lestée par la crainte d'une recrudescence des contaminations au Covid-19 et par le risque de voir de nouveau Hong Kong secoué par un mouvement de protestation.

Le CAC 40 a réduit ses pertes à la mi-journée pour finalement terminer quasiment à l'équilibre -0,02% vers les 4444 points.

Dans l'actualité du jour, les investisseurs ont pris connaissance du compte-rendu de la réunion de politique monétaire d'avril de la BCE. L'institution financière se dit prête à augmenter si besoin dès juin le montant des actifs qu'elle rachète dans le cadre de son Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP).

Du côté des valeurs, la société de matériaux de construction Saint-Gobain continue de progresser +2,84% et a longuement occupé la première place du podium avant de se faire rafler la mise par Carrefour. Saint-Gobain est notamment porté par le plan de relance écologique de l'UE qui prévoit des milliards d'euros notamment pour la rénovation des bâtiments. Legrand en profite également + 3,04%.

Le secteur des services informatiques est également bien orienté avec Atos qui affiche 2,46% de hausse, tout comme Capgemini : +2,39%.

Après un démarrage dans le rouge, les banques ont regagné du terrain : Société Générale +0,29%, BNP Paribas 0,32%. C'est plus marqué pour Natixis, sur le SBF 120, qui progresse de 3,88%.

Carrefour, valeur défensive par excellence termine en tête de l'indice : +3,08%.

A l'inverse, le secteur du luxe, plutôt résilient pendant la crise est pénalisé par les tensions entre la Chine et Hong Kong. Kering -2,39%, LVMH -1,26%.L'ancienne colonie britannique est en effet un marché clé pour le secteur.

A noter également, une forte baisse du secteur de l'aéronautique : Thales -2,64%, Safran -2,12%.

Dans l'actualité, Renault dont la survie est jugée menacée par le ministre de l'Economie cède 2,86%. Le constructeur automobile doit bénéficier d'un prêt de 5 milliards d'euros mais rien n'est encore fait selon Bruno Le Maire.

Sur le SBF 120, les matières premières sont malmenées avec CGG - 4,71% et Eramet -3,31% tandis que Quadient progresse de 4,37%.

Outre-Atlantique, séance raccourcie à la veille d'un long week-end pour cause de Memorial Day. A l'ouverture, la Bourse de New-York joue la carte de la prudence face au contexte géopolitique tendu. Et les trois indices phares : le Dow Jones, le S & P 500 et le Nasdaq reculent...