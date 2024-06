Yusuf Sarı : « Balotelli voit en moi la folie qu’il avait plus jeune »

Devenu l’une des valeurs sûres du football turc depuis son arrivée au pays, le minot de Marseille ne cesse de grandir et de devenir ambitieux. Plus mature, le virevoltant ailier de 25 ans donne des nouvelles de sa carrière. Entretien avec celui qui ratera l’Euro 2024 avec la Turquie à cause des nombreuses blessures, mais qui compte ne pas lâcher, comme à son habitude.

Devenir footballeur professionnel était une évidence pour toi, étant petit ?

Je suis un Marseillais qui rêvait d’être footballeur en suivant son grand frère. Il était beaucoup plus fort que moi, mais disons qu’avec les femmes, les boîtes de nuit, il s’était perdu. Mon père, qui travaillait au chantier, avait tout arrêté pour me soutenir dans le but que je ne fasse pas les mêmes erreurs et que je devienne professionnel. Si j’en suis là, c’est en grande partie grâce à lui. Mon frère n’avait pas réussi, il fallait de mon côté que je fasse le nécessaire. J’avais une responsabilité sur les épaules, j’avais tout fait pour l’assumer et rendre fière la famille.…

Propos recueillis par Diren Fesli, à Adana pour SOFOOT.com