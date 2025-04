Yémen: les médias houthis font état d'au moins deux morts dans des bombardements américains

Des habitants observent les dégâts causés par une frappe aérienne à Sanaa, tenue par les rebelles houthis, le 20 avril 2025 au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Au moins deux personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans des raids aériens nocturnes sur Sanaa, la capitale du Yémen, et ses environs, a indiqué dimanche une chaîne de télévision contrôlée par les rebelles houthis, imputant ces nouvelles attaques aux Etats-Unis.

Vendredi, les Houthis, soutenus par l'Iran, avaient fait état de 80 morts et 150 blessés après des bombardements américains dans la nuit sur le port pétrolier stratégique de Ras Issa, dans l'ouest du pays.

Citant le ministère de la Santé des Houthis, la chaîne Al-Massirah a indiqué samedi que deux personnes avaient péri et 11 autres avaient été blessées dans des frappes, dénonçant une "agression américaine sur Sanaa, la capitale, et le gouvernorat".

Des habitants de Sanaa ont inspecté dans la journée les dégâts dans un cimetière de Sanaa, observant notamment un cratère au milieu des tombes.

Outre les attaques sur Sanaa, des raids aériens ont été signalés dans les provinces de Marib et d'Amran, respectivement à l'est et au nord de Sanaa.

L'attaque dans la nuit de jeudi à vendredi est la plus meurtrière depuis le 15 mars, et le chef de l'ONU a fait part de sa "préoccupation" pour le sort des civils.

Les Etats-Unis ont lancé le 15 mars une campagne de bombardements contre les Houthis pour les contraindre à cesser de menacer les navires empruntant au large du Yémen des routes maritimes cruciales pour le commerce international.

Des habitants inspectent les dégâts après une frappe aérienne à Sanaa, le 20 avril 2025 au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, les rebelles ont commencé à attaquer cette voie maritime, et le territoire israélien, qu'ils visent par des tirs, après le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

Les frappes américaines avaient débuté en janvier 2024 mais se sont multipliées sous la présidence de Donald Trump.

Les attaques des Houthis contre le trafic maritime en mer Rouge, par où transite normalement environ 12 % du commerce mondial, ont contraint de nombreuses entreprises maritimes à dérouter le trafic sur la pointe de l'Afrique australe, au prix de coûts accrus de transport.