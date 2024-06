Yamal-Williams : les ailes du plaisir

De loin la sélection la plus séduisante de cet Euro 2024, l’Espagne doit notamment son beau jeu à son duo de gamins : Lamine Yamal et Nico Williams. Comme pour rappeler au monde que les ailiers existent encore.

77% de possession de balle, 1019 passes, 90% de passes réussies. Vous avez reconnu ? C’est bien une caricature de tiki-taka . Cette farce footballistique a pourtant bien existé, et nous a été offerte par l’Espagne le 6 décembre 2022 en quarts de finale de la Coupe du monde contre le Maroc. Résultat : un seul tir cadré sur treize tentés, une élimination aux tirs au but, et un Rodri pleurnichard. Mais un peu moins de deux ans plus tard, les Ibères en ont enfin fini avec l’utopie guardioliste. Pour cet Euro 2024, la Roja offre effectivement l’un des plus beaux spectacles de la compétition, grâce à un jeu fluide, rapide, technique. Ce joli ensemble, les hommes de Luis de la Fuente le doivent ainsi (en grande partie) à deux novices : Lamine Yamal et Nico Williams, nouveaux symboles de la beauté à l’espagnole.

Jeunes et ambitieux

Pour illustrer le propos, la référence se situe évidemment à Gelsenkirchen. Le 20 juin dernier, l’Espagne y défiait l’Italie pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes et l’un des premiers chocs de l’Euro. La courte victoire (1-0) n’a effectivement pas rendu hommage à la performance des Rouges, dont les vagues offensives ne se seront heurtées qu’à la solidité de Gianluigi Donnarumma, abandonné par sa défense. Parmi les protagonistes principaux, Lamine Yamal et Williams se sont fait un malin plaisir à mélanger leurs latéraux respectifs, Giovanni Di Lorenzo et Federico Di Marco.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com