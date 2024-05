Xabi Alonso affiche sa confiance avant la finale de Ligue Europa

Xabi Alonso ne craint personne.

Alors que le Bayer Leverkusen s’apprête à affronter l’Atalanta ce soir en finale de Ligue Europa (21 heures), son entraîneur espagnol n’a pas caché sa confiance en ses joueurs en conférence de presse, après la saison exceptionnelle et historique des Rouge et Noir. « Nous respectons beaucoup l’Atalanta, mais nous avons confiance en notre jeu, en notre mentalité qui ne changera pas et en notre capacité à réussir. Nous nous sommes préparés à ces moments toute l’année , a-t-il confié en conférence de presse. J’ai la chance d’avoir une grande équipe. J’ai des joueurs qui sont prêts, c’est certain. Ils sont bien préparés. Nous l’avons montré tout au long de l’année et j’ai le bon pressentiment qu’il en sera de même ce soir. » Le coach de 42 ans a des raisons d’avoir ce fameux bon pressentiment : le Bayer Leverkusen n’est plus qu’à deux matchs de terminer la saison invaincu toutes compétitions confondues.…

LL pour SOFOOT.com