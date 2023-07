Violences : la Métropole du Grand Paris a voté un fonds de soutien de 15 millions d'euros pour près de 90% de ses communes

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Près de Paris, de nombreuses communes ont été touchées par les violences urbaines au début de l'été. Ce jeudi 13 juillet, la Métropole du Grand Paris (MGP) a voté un fonds de soutien de 15 millions d'euros pour près de 90% de ses communes.

Voté à l'unanimité des élus métropolitains, ce fonds servira notamment à la "reconstitution du mobilier urbain et des véhicules endommagés", ainsi qu'à la réhabilitation des bâtiments publics touchés, a dit le président (LR) de la MGP Patrick Ollier en séance. Parmi les 131 communes qui composent la MGP, "115 ont été touchées, soit 87%", a-t-il précisé devant Patrick Jarry, le maire de Nanterre, où la mort de Nahel, causée par le tir d'un policier, a été le point de départ de ces violences dans de nombreuses villes de France. Patrick Ollier a également rendu hommage à Mélanie Nowak, conseillère métropolitaine et femme du maire de l'Haÿ-les-Roses Vincent Jeanbrun, qui s'est blessée en prenant la fuite avec ses deux jeunes enfants lors de l'attaque à la voiture-bélier de leur domicile.

Ce fonds de soutien interviendra "après épuisement des assurances" et des autres aides exceptionnelles, notamment celle de la région Ile-de-France, a précisé le vice-président aux finances Philippe Laurent. La région, dirigée par Valérie Pécresse, a adopté début juillet un "fonds d'urgence" de 20 millions d'euros - 18 pour les communes et 2 pour les commerçants et artisans - pour ses 140 villes touchées, la majorité d'entre elles se situant aussi dans la métropole.