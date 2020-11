Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villeroy (BDF) en faveur d'un retour "prudent" des dividendes des banques Reuters • 27/11/2020 à 09:49









VILLEROY (BDF) EN FAVEUR D'UN RETOUR "PRUDENT" DES DIVIDENDES DES BANQUES PARIS (Reuters) - Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est dit vendredi favorable à une ouverture "prudente" de la distribution d'un dividende par les banques. Celles-ci avaient dû suspendre le versement d'un coupon à leurs actionnaires cette année à la demande de la Banque centrale européenne (BCE) face au choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus. Selon Villeroy de Galhau, qui s'exprimait devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR), deux arguments plaident maintenant en faveur d'une reprise de la distribution d'un dividende, à savoir la capacité de résistance des institutions financières à des chocs très importants et l'intérêt de préserver l'attractivité des institutions financières pour les investisseurs. (Leigh Thomas et Blandine Hénault)

