Verratti, Aimé Jacquet, Maradona vs PSG… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot du printemps

#1 – La joie de Marco Verratti avec Paris, 2014

Phase de groupes de la Ligue des Champions . Paris affronte le grand FC Barcelone . L’ambiance est électrique. Paris montre les crocs. À la 26e minute , sur un corner frappé par Motta, David Luiz dévie le ballon. Marco Verratti , oublié au second poteau, surgit de nulle part. Il devance Ter Stegen et catapulte le ballon de la tête dans les filets . Sur la photo, on voit le « petit hibou » courir vers les tribunes les bras grands ouverts , le visage rempli de joie et d’adrénaline. Forcément, il inscrit ici un de ses rares buts avec le PSG (11 en 11 années au club). Sûrement le plus important car en coupe d’Europe. Et contre le grand Barça. Mais surtout son seul et unique but de… la tête . Lui le petit milieu de terrain d’1m65 . Ce soir-là, Paris s’imposera 3-2, dans un match devenu légendaire pour les supporters du club de la capitale.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com