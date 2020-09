Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia améliore son offre sur la part d'Engie dans Suez, promet une OPA amicale Reuters • 30/09/2020 à 09:27









VEOLIA AMÉLIORE SON OFFRE SUR LA PART D'ENGIE DANS SUEZ, PROMET UNE OPA AMICALE PARIS (Reuters) - Veolia a amélioré mercredi son offre de rachat de 29,9% de la part d'Engie dans Suez, la portant de 15,50 euros à 18 euros par action, et a promis de lancer une OPA amicale sur le reste du capital de son concurrent. Cette proposition ainsi révisée de Veolia sera caduque ce soir à minuit, ajoute le groupe français dans un communiqué. Ce relèvement de l'offre fait passer de 2,9 milliards à 3,4 milliards d'euros le coût du rachat potentiel des 29,9% détenus par Engie dans Suez, a déclaré le PDG de Veolia Antoine Frérot lors d'une conférence téléphonique. Dans l'hypothèse où l'OPA sur le solde se ferait au même prix, le coût total de l'opération serait alors porté à 11,2 milliards pour 100% du capital, contre 9,7 milliards sur la base du prix initial. A la Bourse de Paris, l'action Suez grimpait de 6,1% à 15,83 euros dans les premiers échanges, en tête du SBF 120, et l'action Engie prenait 1,3%, plus forte hausse du CAC 40. De son côté, Veolia reculait de 1,2%. Veolia a proposé fin août d'acquérir l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) avant de lancer une offre sur le reste du capital de son concurrent dans le traitement de l'eau et des déchets, une proposition qui a suscité une opposition farouche chez Suez. Dans sa nouvelle proposition, Veolia s'engage désormais, en cas d'acquisition du bloc de 29,9% de Suez auprès d'Engie, de ne déposer d'offre publique sur le reste du capital de Suez qu'à la condition qu'elle soit amicale. "Pour y parvenir, Veolia propose à Suez de se donner une période de six mois expirant le 31 mars 2021, pendant laquelle les parties feront leurs meilleurs efforts pour rechercher les bases communes d'un accord relatif à la mise en œuvre du projet porté par Veolia", a précisé Veolia. En contrepartie, Veolia demande à Suez de désactiver immédiatement le dispositif annoncé le 23 septembre dernier et consistant à loger les activités Eau France de Suez au sein d'une fondation de droit néerlandais. Avant l'annonce de Veolia, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a souhaité sur LCI une solution amicale entre les deux groupes français rivaux et un délai de réflexion "pour rapprocher les positions des uns et des autres". "J'ai entendu les préoccupations des pouvoirs publics", a déclaré Antoine Frérot mercredi. Si à l'issue de la période des six mois, Veolia n'obtient pas d'avis favorable de Suez, Veolia soumettra d'autres projets à l'ensemble de ses actionnaires, a ajouté le PDG de Veolia. Veolia n'exclut pas de lancer une OPA hostile à l'issue de la période de dialogue, mais "ce n'est pas l'esprit" de la proposition présentée mercredi, a encore dit Antoine Frérot. (Jean-Stéphane Brosse, avec Blandine Hénault et Benjamin Mallet, édité par Gwénaëlle Barzic)

