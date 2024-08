Vélo électrique à 40 km/h: comment bien le choisir?

Speed bike: ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’achat de ce petit bolide à deux roues

Pouvant dépasser les 40 km/h, le speed bike est plus rapide qu’un vélo à assistance électrique. Il s’adresse aux personnes vivant en ville ou près des grandes agglomérations et souhaitant gagner du temps. Cette catégorie de vélo entre d’ailleurs dans la famille des cyclomoteurs. Il faudra donc assurer le vélo ( entre 10 et 15 euros par mois selon la compagnie), l’ immatriculer ( 11 euros ) et rouler avec un casque homologué ( 59,99 euros ), sans oublier les gants de protection homologués eux aussi ( 21 euros pour les premiers prix ). De plus, les détenteurs d’un speed bike ne peuvent pas rouler sur les pistes cyclables. Ils doivent être titulaires du permis A, B ou AM (ex-BSR). Il est cependant plus facile de se faufiler entre les voitures en milieu urbain avec ce type de deux-roues.

Un moteur performant

C’est le premier critère pour décider quel type de speed bike acheter. Les moteurs de ces vélos électriques vont de 350 W à 3.000 W. Les speed bikes les plus rapides, comme le Delfast Top 3.0 , peuvent atteindre la vitesse de 80 km/h, et sont proposés à la vente pour un peu moins de 5.500 euros . Avec un tel vélo, il sera nécessaire d’investir lourdement dans des protections pour rouler en toute sécurité (casque, gants…) et il vaudra surtout mieux rouler dans des milieux peu denses en matière de trafic. Pour un usage quotidien en ville, sans rien sacrifier en matière de vitesse, les acheteurs peuvent se reporter sur un modèle un peu moins puissant, comme le Fuell Flluid-1S pouvant atteindre les 45 km/h. Il est proposé à la vente pour 4.445 euros chez Decathlon (partenaire The Corner *). Un autre détail important est le poids du vélo. Plus ce dernier est lourd et plus il sera difficile à manier à pleine vitesse.

Une solide autonomie

C’est l’autre point essentiel à observer: la durée de vie de la batterie. L’idéal est encore d’investir dans un speed bike avec deux batteries. La puissance du moteur est très gourmande en énergie, surtout si le propriétaire du vélo roule longtemps à pleine vitesse. Un vélo électrique équipé de deux batteries peut atteindre les 200 km d’autonomie par charge en mode éco contre 100 km avec une seule batterie. Le BH Core Race Carbon 1.6 , par exemple, dispose d’une autonomie allant de 165 km à 220 km. Cette performance a un coût: 7.899,90 euros le vélo.

Un prix compétitif

Incontournable, la question du prix est déterminante dans le choix du vélo électrique. Le speed bike fait partie de la gamme des vélos les plus chers et il sera très difficile d’en trouver un sous la barre des 2.000 euros . Les modèles les plus chers dépassent parfois les 10.000 euros . Le plus simple est de partir à la recherche d’offres promotionnelles ou de modèles de seconde main. Sur Cdiscount (partenaire The Corner *) par exemple, on peut trouver en solde des MX05 de chez Shengmilo pour 1.199 euros .

Ces villes qui ont interdit les voitures en leur centre Outre la dimension écologique, voire économique, se déplacer à vélo en ville est parfois la seule solution après les transports en commun. Certaines communes interdisent depuis quelques années l’usage de la voiture dans leur centre. Les villes de Nantes et de Montpellier entament des travaux en vue d’étendre la zone piétonne du centre-ville. Tout comme Bordeaux qui, depuis 2020 a vu son secteur piéton passer de 172 ha à 245 ha. La capitale n’est pas en reste en la matière. Un plan piéton 2023-2030, visant à renforcer la piétonnisation du centre de Paris est en cours. L’objectif: rendre 100 ha d’espace public piétons aux habitants, pris sur l’espace dévolu à la circulation ou au stationnement des voitures. Ces bouleversements affectent une grande partie des métropoles régionales et sont amenés à se développer. De quoi favoriser la place du mode doux en ville.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d’un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Cdiscount , Decathlon .

Si vous n’êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

6 vélos électriques de 500 à 2.000 euros pour aller au travail

Comment bien choisir son vélo d’occasion?

Quelles aides pour acheter son vélo?