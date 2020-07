Vallancien - Ségur de la santé : du fric, du fric pour les hospitaliers, et après ?

L'universitaire et chirurgien français appelle à ne pas se concentrer sur la seule question du « fric ». Une réforme du système de santé doit être menée en profondeur, affirme Guy Vallancien (Photo d'illustration). © GAIZKA IROZ / AFP

Les négociations du Ségur de la santé se terminent, marathon covidien auquel participaient des centaines d'associations, de conférences, d'instituts, de conseils, d'administrations et autres organismes. On pensait refonder un système de santé en déroute, on a en fait réglé une question sociale avec les syndicats qui ont accaparé les discussions. Fermez le ban, la messe salariale est dite. Retour à la case départ avec quelques euros en plus pour tout le monde. Pouvait-il en être autrement face à l'urgence économique et sociale qui se profile à l'horizon ?

En pleine pandémie, l'ancien Premier ministre et le ministre de la Santé ont fait au mieux de leurs possibilités avec ce dont ils disposaient dans un environnement exécrable. Ceux qui leur ont jeté la première pierre d'un procès annoncé devraient se regarder dans la glace. Mais après les applaudissements vespéraux, le rideau tombe. Il était logique de relever le revenu des soignants parmi les moins bien rémunérés d'Europe. Mais hormis le fric, quelles avancées dans l'organisation du système de santé ont été discutées ? Aucune. A-t-on évoqué la transformation des métiers, médecins en premier ? Non ! A-t-on envisagé une autre forme de responsabilité reposant sur la confiance plus que sur le respect de la norme et du règlement ? Non plus !

