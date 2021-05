Vaccins : 6 000 doses d'AstraZeneca bloquées au CHU de Tours

Un nouveau chapitre de la campagne vaccinale contre le coronavirus s'est ouvert ce lundi 10 mai : tous les Français âgés de 50-55 ans peuvent désormais recevoir une injection, quel que soit leur état de santé. Une avancée cependant entachée par un nouvel exemple de gâchis. Environ 6 000 doses du vaccin AstraZeneca dorment depuis des semaines au CHU de Tours, selon les informations de France Bleu. Toutes sont issues d'une commande réalisée en février dernier par l'agence régionale de santé (ARS) et étaient réservées aux soignants de l'établissement hospitalier.

Cependant, de nombreux personnels paramédicaux, médecins et infirmiers du CHU de Tours refusent de se faire vacciner avec ce sérum, préférant ses concurrents Pfizer-BioNTech et Moderna. De plus, depuis la suspension de la vaccination avec AstraZeneca pour les moins de 55 ans, de nombreux soignants n'y sont plus éligibles et toutes les doses restent conservées au frais à la pharmacie de l'hôpital.

« Une aberration de l'administration française »

Pour ne pas les gâcher, les médecins de ville ont tenté de les récupérer pour les administrer à leur patientèle. Une tentative restée vaine en raison d'un embargo. Même le CHU de Tours ne peut pas l'utiliser pour ses patients. « C'est une aberration de plus de l'administration française », dénonce un généraliste auprès de la radio locale. « Quand on nous explique qu'il faut vacciner le plus

